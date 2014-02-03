Захвативший заложников старшеклассник был вооружен ружьем отца

Фото: ИТАР-ТАСС

Подозреваемый в захвате заложников и в стрельбе в столичной школе был вооружен ружьем отца, рассказала M24.ru пресс-секретарь департамента здравоохранения Москвы Элина Николаева.

"Он застрелил сотрудника полиции и 29-летнего учителя географии", - уточнила Николаева. Пострадавший сотрудник правоохранительных органов был доставлен в институт скорой помощи имени Склифосовского.

Между тем телеканал "Москва 24" сообщает, что у преподавателя осталась жена и ребенок. Глава столичного управления МВД Анатолий Якунин отметил, что преступника уговорил сдаться его отец. Также начальник главка сказал, что у старшеклассника были с собой две винтовки.

Напомним, около 12 часов дня 3 февраля на пульт дежурного поступило сообщение о стрельбе и захвате заложников в школе №263 на Отрадной улице.

Злоумышленник выстрелил в охранника, после чего зашел в кабинет биологии и взял в заложники более 20 учеников, застрелив учителя.

Позже сработала тревожная кнопка, правонарушитель обстрелял прибывший наряд полиции, один из правоохранителей был убит, еще один – ранен. На вертолете МЧС он был эвакуирован.

У школы был создан оперативный штаб спасателей. Территория оцеплена, около здания находятся 15 карет "скорой помощи".

На место случившегося прибыли Сергей Собянин, глава МВД Владимир Колокольцев и председатель СКР Александр Бастрыкин.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям "Захват заложников", "Убийство" и "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов".

София Сарджвеладзе