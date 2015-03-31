Миграционный центр проводит конкурс на выдачу иностранцам полиса ДМС

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Многофункциональный миграционный центр в Новой Москве выберет страховую компанию для выдачи иностранцам полиса ДМС, сообщает PR-отдел организации.

В сообщении уточняется, что конкурс проводится среди страховых компаний на выдачу иностранным гражданам полиса ДМС, который дает право получать неотложную первичную и специализированную медицинскую помощь, на период с 1 мая 2015 по 30 апреля 2016 года.

Отметим, что полисы ДМС, выданные мигрантам компаниями, которые не примут участия в конкурсе, по-прежнему будут приниматься в составе пакета документов для получения разрешения на работу.

Напомним, многофункциональный миграционный центр открылся в Новой Москве вблизи деревни Сахарово. Здесь трудовые мигранты могут получить все необходимые услуги: оформить патент и медицинскую страховку, сдать отпечатки пальцев, а также пройти тесты на знание русского языка.

Центр будет обслуживать порядка пяти тысяч человек в день. На территории МФЦ заработает банк, салон сотовой связи, магазины, кассы авиа- и железнодорожных билетов.

Возможности центра позволяют обслуживать до двух тысяч человек ежедневно.

Работает МФЦ ежедневно, включая выходные дни, с 8.00 до 20.00. Позвонить в колл-центр многофункционального миграционного центра можно по телефону: 8 (495) 539-55-33.