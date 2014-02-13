В столице предлагают ввести КАСКО для велосипедов

В Москве может появиться КАСКО для велосипедов, сообщил в эфире радиостанции "Москва FM" вице-президент Федерации велоспорта Москвы и автор инициативы Петр Дворянкин.
В ближайшее время велоактивисты обратятся к производителям и дистрибуторам, чтобы совместно со страховщиками сформировать страховой полис для велосипедистов.
Особенность страхования в том, что КАСКО гораздо дороже стоимости самого велосипеда, говорит эксперт. Чтобы сделать страховку дешевле, нужно найти массу заинтересованных людей.
"Чем больше застраховать велосипедов, тем меньше станет сумма страховки каждого из них", - отметил Дворянкин.
Кроме того, сделать это можно через тех, кто занимается производством и реализацией велосипедов. Например, оформлять страховку может сам производитель.
"Так, в Японии есть фирма, дающая гарантию на свои велосипеды на год", - сказал эксперт. В случае ДТП владелец получает сумму до 1 млн долларов.