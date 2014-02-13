Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 февраля 2014, 16:31

Экономика

В столице предлагают ввести КАСКО для велосипедов

Московским велосипедистам предложат оформить КАСКО

В Москве может появиться КАСКО для велосипедов, сообщил в эфире радиостанции "Москва FM" вице-президент Федерации велоспорта Москвы и автор инициативы Петр Дворянкин.

В ближайшее время велоактивисты обратятся к производителям и дистрибуторам, чтобы совместно со страховщиками сформировать страховой полис для велосипедистов.

Особенность страхования в том, что КАСКО гораздо дороже стоимости самого велосипеда, говорит эксперт. Чтобы сделать страховку дешевле, нужно найти массу заинтересованных людей.

Ссылки по теме


"Чем больше застраховать велосипедов, тем меньше станет сумма страховки каждого из них", - отметил Дворянкин.

Кроме того, сделать это можно через тех, кто занимается производством и реализацией велосипедов. Например, оформлять страховку может сам производитель.

"Так, в Японии есть фирма, дающая гарантию на свои велосипеды на год", - сказал эксперт. В случае ДТП владелец получает сумму до 1 млн долларов.

страхование велосипеды каско пдд вело/мото

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика