В столице предлагают ввести КАСКО для велосипедов

Московским велосипедистам предложат оформить КАСКО

В Москве может появиться КАСКО для велосипедов, сообщил в эфире радиостанции "Москва FM" вице-президент Федерации велоспорта Москвы и автор инициативы Петр Дворянкин.

В ближайшее время велоактивисты обратятся к производителям и дистрибуторам, чтобы совместно со страховщиками сформировать страховой полис для велосипедистов.

Особенность страхования в том, что КАСКО гораздо дороже стоимости самого велосипеда, говорит эксперт. Чтобы сделать страховку дешевле, нужно найти массу заинтересованных людей.

"Чем больше застраховать велосипедов, тем меньше станет сумма страховки каждого из них", - отметил Дворянкин.

Кроме того, сделать это можно через тех, кто занимается производством и реализацией велосипедов. Например, оформлять страховку может сам производитель.

"Так, в Японии есть фирма, дающая гарантию на свои велосипеды на год", - сказал эксперт. В случае ДТП владелец получает сумму до 1 млн долларов.