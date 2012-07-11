Объем госдолга Москвы за год сократился почти на 22 процента

Фото: ИТАР-ТАСС

Объем госдолга столицы за год сократился на 21,8% и составил 234,1 миллиарда рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя бюджетно-финансовой комиссии Мосгордумы Игоря Антонова.

«Объем государственного долга Москвы на 1 января 2012 года составил 234,1 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение составило 65,1 миллиарда рублей, или 21,8%», - заявил чиновник.

Он добавил, что доля внутреннего долга составляет 92,8%, а внешнего - 7,2%.

Как в свою очередь отметила руководитель столичного департамента финансов Вера Чистова, фактические доходы бюджета города за прошлый год составили свыше 1,48 триллиона рублей, что на 2,9% выше плановых показателей.

По ее словам, превышение было достигнуто за счет перевыполнения на 23,1 миллиарда налоговых доходов, а также на 12,1 миллиарда рублей - неналоговых доходов.