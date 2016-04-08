Стадион ЦСКА на севере столицы построен на 95%

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Стадион футбольного клуба ЦСКА на севере столицы готов на 95 процентов. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

"Работы находятся в завершающей стадии: объект построен на 95%, мы ожидаем в конце мая-начале июня полное завершение работ. Надеюсь, в течение месяца после этого получим необходимые документы, в частности, разрешение на ввод в эксплуатацию. И думаем, что в июле можно будет провести первый матч", – сказал Бабаев.

Напомним, стадион "красно-синих" возводится на 3-й Песчаной улице в Северном административном округе Москвы. Его строительство началось в 2007 году. В настоящее время армейцы проводят свои домашние матчи на "Арене Химки".

Новый стадион армейцев будет вмещать 30 тысяч зрителей, в том числе 127 VIP-лож с панорамным видом на поле. Общая площадь футбольного комплекса составит 172 тысячи квадратных метров, с расчетом на 1,4 тысячи машино-мест.

Стадион будет полностью соответствовать стандартам ФИФА. В период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года домашняя арена "красно-синих" будет использоваться как тренировочное поле для команд-участниц мундиаля.

Также в состав нового спортивного комплекса войдет музей ЦСКА, детско-юношеская спортивная школа, медицинский центр, рестораны, сувенирные магазины, гостиница для приема команды гостей.

Помимо этого, в следующем году планируется открыть станцию метро ЦСКА (ранее – "Ходынское поле"), которая обеспечит транспортную доступность нового стадиона.