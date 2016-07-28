Российских спортсменов торжественно проводили на Олимпиаду в Рио

Сборная России вылетит в Бразилию из Шереметьева

Проводы российских спортсменов на летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро состоялись утром в аэропорту Шереметьево, передает телеканал "Москва 24".

В церемонии участвовали около 70 спортсменов. Команда вылетела рейсом SU7150 в 08:10 утра из терминала D.

Первоначальная заявка Олимпийского комитета насчитывала 387 спортсменов, к 27 июля к Играм были допущены около 250 россиян.

"Ждали этого дня с нетерпением, волновались. Сами знаете, какая ситуация. Но пора все сомнения отбросить: сборная России едет на Олимпиаду. Вся страна будет болеть в два раза сильнее, чем раньше", – рассказал присутствовавший на мероприятии президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.

Среди спортсменов, вылетавших чартером в Рио-де-Жанейро, были представители сборных по волейболу, гандболу и настольному теннису, сборная России по синхронному плаванию, мужская сборная России по боксу, сборная России по конному спорту.