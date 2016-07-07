Российских спортсменов проводят на Олимпиаду в Рио 22 июля

Фото: www.olympic.org

Олимпийскую сборную России будут провожать на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро 22 июля в Кремле, передает "Интерфакс" со ссылкой на главу делегации сборной Игоря Казикова. "Хотим возложить цветы к Могиле Неизвестного солдата. Это очень важно, патриотический и психологический настрой очень важен", – отметил он на пресс-конференции в ОКР 7 июля.

По его словам, в делегацию войдут около 380 спортсменов. Формирование команды пока продолжается.

Чартер со спортсменами полетит в Рио-де-Жанейро 28 июля, подчеркнул Казиков. Там будут в основном команды игровых видов спорта. В то же время некоторые спортсмены приедут раньше. Так, сборная России по спортивной гимнастике вылетит в Бразилию 24 июля.

По словам Казикова, церемония поднятия флага РФ в Олимпийской деревне в Рио состоится 3 августа. Сама Олимпиада в Бразилии пройдет с 5 по 21 августа.