На грустной ноте: как Антон Шипулин завершил свою карьеру

В субботу в Гельзенкирхене состоялась традиционная Рождественская гонка. Этот старт стал заключительным в карьере Антона Шипулина, который на этой неделе объявил об уходе из биатлона. Спортивный обозреватель портала Москва 24 рассказывает, почему Шипулин решил завершить карьеру именно сейчас и как прошла его последняя гонка.

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

25 декабря Антон Шипулин собрал пресс-конференцию, на которой объявил о том, что уходит из спорта. Можно было бы сказать, что это было громом среди ясного неба, но увы, слухи ходили как минимум за неделю до этого. Да и слишком много свалилось на спортсмена последнее время. Сам Шипулин объяснил такое решение так: спорт стал очень грязным. Под этими словами кроется совокупность причин.

Одной из главных проблем, с которой столкнулся российский биатлонист, стал пропуск Олимпиады 2018 года в Пхенчхане. Когда Международный олимпийский комитет приостановил членство российского комитета из-за допингового скандала, он оставил за собой право пригласить на Игры чистых спортсменов. Специальный комитет выбирал тех, кто получит возможность выступить на Олимпиаде.

Но Шипулин так и не получил приглашение, несмотря на отсутствие обвинений в допинге. При этом каких-либо объяснений недопуска его на Игры тоже не было. Сам спортсмен утверждал, что он и его команда были отлично готовы к поездке в Пхенчхан. Поэтому невызов на Олимпиаду очень сильно ударил не только по самолюбию, но и по психологическому состоянию Шипулина.

И все это происходило на фоне недавних осложнений со здоровьем. В прошлом году Антон несколько раз переболел мононуклеозом, после чего врачи советовали ему взять паузу. Однако Шипулин продолжил выступление – именно ради того, чтобы поехать на Игры. Но не сложилось. А до этого были проблемы с сердцем. Правда сейчас они, как утверждает сам спортсмен, уже не беспокоят.

Зато совсем недавно его побеспокоило другое – австрийская полиция. В середине декабря она предъявила обвинения в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира 2017 года ряду российских биатлонистов и тренеров, в числе которых был Антон Шипулин. Спортсмен назвал полицейскую проверку и вызов на допрос провокацией, которая была заранее спланирована. По словам спортсмена, именно это стало последней каплей и вынудило его уйти из биатлона.

Последним стартом Антона Шипулина стала Рождественская гонка в Гельзенкирхене. Российский биатлонист мог бы завершить карьеру на мажорной ноте и взойти на пьедестал вместе с Екатериной Юрловой-Перхт, с которой они участвовали в гонке преследования. Однако пара финишировала лишь на седьмом месте.

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

После гонки российская биатлонистка в эфире "Матч ТВ" сказала: "Я готова расплакаться от того, что сейчас сказал Шипулин. Он сказал: "Все!" Все, понимаешь? Безумно рада пробежать с Антоном Шипулиным его последнюю гонку. Хочу просто всех поблагодарить. Мы эту гонку не проиграли, вышли и боролись". Но прощание с биатлоном у Шипулина вышло однозначно скомканным, на грустной ноте.

Это отмечал и сам спортсмен: "Считаю, что провел гонку недостойно. Тем не менее время уже не вернуть. Мы с Катей сегодня были не готовы, соперники были в лучшей форме. Но ничего страшного. Были мечты, было большое желание проявить себя здесь получше, но не получилось. Думал – хорошо, что не пришлось бороться ни с кем, поскольку сил уже не было".

Отчасти это правда. Шипулин и Юрлова уступили даже другим ветеранам биатлона, который в этот же день прощались со спортом. Речь о норвежско-белорусском дуэте – Уле-Эйнаре Бьорндалене и Дарье Домрачевой. Интернациональная пара завоевала бронзу, несмотря на то, что Бьорндален на 13 лет старше Шипулина.

Но главное, что все же Антон ушел вовремя, не дожидаясь момента, когда будет уступать на масс-стартах более именитым соотечественникам и плестись в третьем десятке. Поэтому остается лишь поблагодарить его за золото Игр-2014 в Сочи и пожелать удачи. Теперь уже за пределами лыжной трассы.

Тимур Фехретдинов