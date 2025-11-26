Игорь Акинфеев поддержал борющегося с онкологией Евгения Алдонина

У бывшего футболиста сборной России Евгения Алдонина диагностирована онкология и ему требуется дорогостоящее лечение, сообщили СМИ. Как коллеги поддержали спортсмена – в материале Москвы 24.

"Изо всех сил держусь"

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Красильникова Наталия

О тяжелой болезни бывшего футболиста сборной России стало известно 22 ноября. На сайте Российской Премьер-лиги (РПЛ) появилось сообщение с призывом помочь спортсмену и присоединиться к сбору средств на лечение.

"Иногда в жизни происходят события, которые требуют полного единства и взаимовыручки – вне зависимости от клубных пристрастий. Сейчас наша помощь очень нужна Евгению. У него выявлено тяжелое заболевание, требующее длительного и дорогостоящего лечения", – отметили на сайте.

Спортивный журналист Иван Карпов одним из первых публично поддержал Алдонина. Кроме того, в своем телеграм-канале он уточнил, что у 45-летнего Евгения рак поджелудочной железы, который диагностировали больше года назад. Спортсмен уже перенес несколько операций, однако болезнь не отступила.

"Впереди продолжение дорогостоящего лечения, новые операции и надежда на выздоровление. Пришло время футбольному сообществу узнать об этом, чтобы помочь Евгению и его семье. Хотя он до последнего и не хотел публичить свой недуг", – отметил Карпов.

Капитан московского клуба ЦСКА Игорь Акинфеев тоже высказался в своем телеграм-канале.





Игорь Акинфеев капитан московского клуба ЦСКА Очень больно осознавать, в какой ситуации уже столько времени находятся Женя Алдонин и его семья. Но Женю я знаю, можно сказать, всю жизнь – и знаю, что он настоящий боец! Женя, мы с тобой.

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин написал в своем аккаунте, что новости о раке ошеломили его. Он отметил, что всем приводил в пример Алдонина в качестве "эталона здорового мужика", поскольку он был всегда в хорошей форме.

"Случай Жени, титулованного спортсмена и крепкого зожника, сиреной звучит для всех. Для российских мужиков, в культуре которых не принято сливать душевный груз и проверяться на телесные болячки. Ребят, читайте о коварных болезнях, не ленитесь. И отправляйтесь на чекап. Я собираюсь", – написал Дмитрий.

Он также добавил, что связался с Алдониным: тот находится в Германии "под надзором классных спецов" и настроен по-боевому. Шнякин также передал обращение футболиста.





Евгений Алдонин футболист Всем большое спасибо за тепло и слова поддержки! Надеюсь справиться с болезнью. Шансы есть – за них изо всех сил держусь.

Сам Алдонин впервые за долгое время опубликовал в соцсетях снимок, на котором улыбнулся и поднял большой палец вверх. СМИ расценили это как подтверждение позитивного настроя спортсмена.

В свою очередь, бывший тренер спортсмена Евгений Ловчев рассказал изданию "Абзац", что футболист никогда не жаловался на здоровье.

"Я какое-то время тренировал команду, в которой играл Женя. Он хорошо играл в футбол, проблем с его самочувствием я не наблюдал. Он не жаловался ни на что. Это было около двух-трех лет назад. Мы в хороших отношениях с ним, но я даже не знал, что у него рак. Никогда не говорил, что его что-то беспокоит", – сказал Ловчев.

Многодетный отец

Алдонин играл за ЦСКА с 2004 по 2013 год в качестве полузащитника. В составе армейцев он пять раз выиграл Кубок России, дважды стал чемпионом страны, а в 2005-м завоевал Кубок УЕФА. Кроме того, футболист провел 29 матчей в составе сборной России и принимал участие в чемпионате Европы 2004 года.

Первой супругой Евгения стала певица Юлия Началова. Они поженились летом 2006-го, а к концу года стали родителями дочери Веры. Однако через пять лет брак распался.

Второй раз спортсмен женился в 2014 году на избраннице Ольге, которая подарила ему еще двух наследников. Сейчас сыну пары, Артему, 9 лет, а дочери Анжелике – 6.

В марте 2019 года экс-супруга футболиста Юлия Началова скончалась в больнице от заражения крови и сердечной недостаточности. Тогда их совместной дочери Вере было 12 лет. Евгений взял заботы о воспитании девочки на себя.