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Спорт

24 февраля, 00:00

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Что такое гравитрон

Гравитрон: тренажер, который научит вас подтягиваться и отжиматься
спорт

Обозреватель портала Москва 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал и показал, как научиться работать с собственным весом в знакомых каждому подростку упражнениях.

Фото: depositphotos/lyashik

Я люблю работать с весом собственного тела: отжимания от пола, брусьев, подтягивания на перекладине, подъем-переворот, "выход силой" и другие движения уже много лет составляют мою тренировочную программу. И выполняю я эти движения не только для того, чтобы не разучиться их делать, а чтобы в любой точке мира, где нет фитнес-клуба, я мог качественно и полноценно позаниматься.

Но есть те, кто работать с собственным весом тела не может просто физически, хотя раньше, в юности таких проблем не было. И это естественное следствие отсутствия регулярных физических нагрузок, неправильного питания и сидячего образа жизни. Но если вы решили заняться собой и хотите снова научиться выполнять элементарные подтягивания или отжимания на брусьях, фитнес-индустрия давно придумала специальный тренажер, который помогает отрабатывать соответствующее движение вне зависимости от уровня вашей подготовки. Главное – начать регулярно тренироваться и худеть, ведь именно избыток веса тела, делая вас тяжелее, и не дает вам поднять себя в воздух.

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Тренажер, о котором пойдет речь, называется гравитрон. Его смысл прост: у вас есть перекладина с возможностью варьировать ширину хвата, смещая акцент на рабочие мышцы, и параллельные брусья. Но чтобы выполнить упражнение, вы не висите в воздухе, а располагаете колени на специальной подставке, к которой прикреплен противовес. Да-да, именно противовес, а не отягощение. Блок, где вы выставляете вес, делает вашу работу легче (то есть, чем больше плиток вы поставите, тем легче будет выполнять упражнение).

Например, вы весите 80 килограммов, на блоке вы ставите противовес в 50, и получается, что движение вы выполняете с весом всего в 30 килограммов. Такой механизм позволяет вам подобрать оптимальную нагрузку, чтобы вы качественно выполняли упражнение в заданном режиме работы – как правило, это три подхода по 12–15 повторений.

Правда, похудеть все рано придется, хотя бы, с точки зрения здоровья.

Подтягивания широким хватом


Фото: предоставлено автором

Фото: предоставлено автором

Великолепное упражнение для развития широчайших мышц спины. В нижней точке обязательно полностью выпрямляйте руки, в верхней – сильно сводите лопатки (так, будто встаете на мостик).

Подтягивания узким хватом

Фото: предоставлено автором

Фото: предоставлено автором

Этот вариант подтягиваний отлично прорабатывает не только мышцы спины, но и руки – бицепсы. В нижней точке так же полностью выпрямляйте руки, а в верхней –максимально сводите лопатки и сильно сгибайте руки в локтевом суставе.

Отжимания на брусьях

Фото: предоставлено автором

Фото: предоставлено автором

Часто в гравитроне брусья не параллельные, а расходятся в стороны от центра. Это сделано для того, чтобы менять нагрузку на мышцы: чем уже у вас ширина постановки рук, тем сильнее работают трицепсы, чем шире хват – тем больше работают грудные мышцы. Я рекомендую работать именно широким хватом, так как такой вариант чаще встречается на площадках для уличных тренировок.

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