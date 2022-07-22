В Госдуме отреагировали на отмену мастер-классов Трусовой в Швеции

В Швеции по требованию местной федерации фигурного катания отменили мастер-классы россиянки Александры Трусовой: от мероприятий с ее участием решили отказаться по политическим мотивам. Билеты на встречу при этом были раскуплены практически полностью. Расскажем, как на произошедшее отреагировали звезды спорта и политики и когда наконец отменят русофобию за рубежом.



Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Никакого праздника

Мероприятия с участием Трусовой должны были пройти в Швеции 27 и 28 августа. Узнав об этом, Федерация фигурного катания страны разослала в клубы требование отменить мастер-классы российской спортсменки по технике прыжков. За такое решение выступила и Федерация фигурного катания Стокгольма. Это объясняется тем, что сотрудничество со спортсменами из России и Белоруссии не соответствует ценностям федерации.





из заявления Федерации фигурного катания Швеции Шведская федерация фигурного катания призывает клуб по фигурному катанию Юргордена немедленно и не позднее пятницы, 22 июля 2022 года, отменить запланированное мероприятие – мастер-класс 27–28 августа 2022 года на катке "Хасби" с российской фигуристкой Александрой Трусовой. Это противоречит ценностям ассоциации и может нанести серьезный ущерб шведскому фигурному катанию.

Организаторы подчинились требованию. Произошло это в тот момент, когда билетов на мастер-классы практически не осталось.

"В связи с тем, что Федерация фигурного катания Швеции рекомендовала не заниматься организацией этого проекта в данный момент, клуб-организатор вынужден его отменить, несмотря на то что госпожа Трусова собиралась приехать в Швецию в качестве частного лица. За две недели было реализовано 80% билетов", – сказано в заявлении организаторов.



Александра Трусова родилась 23 июня 2004 года. К 18 годам она завоевала серебряную медаль Олимпиады 2022 года в Пекине, стала бронзовым призером чемпионата мира (2021 год) и дважды завоевала бронзу чемпионата Европы (2020, 2022 годы). В 2019-м Трусова получила звание мастера спорта России международного класса. Также она стала первой фигуристкой, которая исполнила пять четверных прыжков в одном прокате.



В Швеции у Трусовой было запланировано четыре занятия по 90 минут для разных возрастных групп, сообщает РБК. Билет на участие в мастер-классе стоил почти 178 евро. Понаблюдать за занятием с трибун зрители могли бы за 33 евро.

"И преподавать нельзя. Бред!"

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Отмену мастер-классов прокомментировали в Федерации фигурного катания на коньках России. Генеральный директор организации Александр Коган в разговоре со Sport24 посочувствовал шведам, которые не увидят прославленную спортсменку.

"Это должна комментировать Шведская федерация фигурного катания. Я могу только посочувствовать шведским любителям фигурного катания. Они не увидят Сашу Трусову, которая могла бы им дать новый толчок к развитию фигурного катания в стране", – подчеркнул он.

Решение не приглашать Трусову принимали не шведы, убеждена заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. В разговоре с "Матч ТВ" она предположила, что на местных спортивных чиновников надавил Международный союз конькобежцев (ISU).





Татьяна Тарасова заслуженный тренер СССР Шведам позвонили из международной федерации, сказав, что русских спортсменов быть не должно, чтобы они не участвовали ни в каких соревнованиях, поэтому, наверное, и преподавать нельзя. Бред!

Шведы отменили не только Трусову, но и радость местных юных фигуристов, написал в своем telegram-канале Дмитрий Губерниев. "Сами себя опять наказали", – добавил телеведущий.



В то же время депутат Госдумы, советская фигуристка Ирина Роднина считает, что мастер-классы Трусовой могли быть отменены не по политическим мотивам. "Мы не знаем условия поездки. Может быть, это частное лицо, которое не получило разрешения от национальной федерации. Федерация вполне может это запретить. Мы не знаем условия заключения договора, и есть ли он. Потому что если на что-то продается билет, то на это нужно получать разрешение федерации", – сказала Роднина "Спорт-Экспрессу".

Она напомнила, что Трусова находится на контракте с российской федерацией фигурного катания. Давала ли она разрешение на поездку в Швецию, неизвестно, подчеркнула депутат.

На зрителей плевать?

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Политолог Александр Асафов в разговоре с Москвой 24 связал ситуацию с мастер-классами с политикой "культуры отмены" российских спортсменов за рубежом.





Александр Асафов политолог Поскольку это является инструментом давления, то мы достаточно долго будем это с вами наблюдать. Потому что спорт в плане применения "культуры отмены", наверное, пострадал одним из первых.

"Сколько это еще будет продолжаться? Думаю, достаточно долго. Пока частью международной политической повестки является давление на Россию по всем возможным направлениям", – сказал он.

"Культура отмены" по отношению к россиянам на Западе доходит до абсурда, продолжает политолог. Сотни подобных ситуаций возникали не только в спорте, но и в таких сферах, как культура и образование. "Пока задача американцев, по, как это раньше называлось, сдерживанию, а сейчас фактически прямой информационной агрессии не выполнена, они будут продолжать", – убежден Асафов.

Антироссийское единство проще всего показывать, запрещая что-либо. В этой связи властям Швеции неважно, какое количество желающих посмотреть на Трусову было в стране и сколько денег в итоге потеряют организаторы, подчеркнул эксперт. Мнением простых людей никто интересоваться не будет, так как оно не всегда совпадает с точкой зрения западных политиков, резюмировал Асафов.