В Госдуме отреагировали на отмену мастер-классов Трусовой в Швеции

В Швеции по требованию местной федерации фигурного катания отменили мастер-классы россиянки Александры Трусовой: от мероприятий с ее участием решили отказаться по политическим мотивам. Билеты на встречу при этом были раскуплены практически полностью. Расскажем, как на произошедшее отреагировали звезды спорта и политики и когда наконец отменят русофобию за рубежом.
Никакого праздника
Мероприятия с участием Трусовой должны были пройти в Швеции 27 и 28 августа. Узнав об этом, Федерация фигурного катания страны разослала в клубы требование отменить мастер-классы российской спортсменки по технике прыжков. За такое решение выступила и Федерация фигурного катания Стокгольма. Это объясняется тем, что сотрудничество со спортсменами из России и Белоруссии не соответствует ценностям федерации.
Организаторы подчинились требованию. Произошло это в тот момент, когда билетов на мастер-классы практически не осталось.
"В связи с тем, что Федерация фигурного катания Швеции рекомендовала не заниматься организацией этого проекта в данный момент, клуб-организатор вынужден его отменить, несмотря на то что госпожа Трусова собиралась приехать в Швецию в качестве частного лица. За две недели было реализовано 80% билетов", – сказано в заявлении организаторов.
В Швеции у Трусовой было запланировано четыре занятия по 90 минут для разных возрастных групп, сообщает РБК. Билет на участие в мастер-классе стоил почти 178 евро. Понаблюдать за занятием с трибун зрители могли бы за 33 евро.
"И преподавать нельзя. Бред!"
Отмену мастер-классов прокомментировали в Федерации фигурного катания на коньках России. Генеральный директор организации Александр Коган в разговоре со Sport24 посочувствовал шведам, которые не увидят прославленную спортсменку.
"Это должна комментировать Шведская федерация фигурного катания. Я могу только посочувствовать шведским любителям фигурного катания. Они не увидят Сашу Трусову, которая могла бы им дать новый толчок к развитию фигурного катания в стране", – подчеркнул он.
Решение не приглашать Трусову принимали не шведы, убеждена заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. В разговоре с "Матч ТВ" она предположила, что на местных спортивных чиновников надавил Международный союз конькобежцев (ISU).
Шведы отменили не только Трусову, но и радость местных юных фигуристов, написал в своем telegram-канале Дмитрий Губерниев. "Сами себя опять наказали", – добавил телеведущий.
В то же время депутат Госдумы, советская фигуристка Ирина Роднина считает, что мастер-классы Трусовой могли быть отменены не по политическим мотивам. "Мы не знаем условия поездки. Может быть, это частное лицо, которое не получило разрешения от национальной федерации. Федерация вполне может это запретить. Мы не знаем условия заключения договора, и есть ли он. Потому что если на что-то продается билет, то на это нужно получать разрешение федерации", – сказала Роднина "Спорт-Экспрессу".
Она напомнила, что Трусова находится на контракте с российской федерацией фигурного катания. Давала ли она разрешение на поездку в Швецию, неизвестно, подчеркнула депутат.
На зрителей плевать?
Политолог Александр Асафов в разговоре с Москвой 24 связал ситуацию с мастер-классами с политикой "культуры отмены" российских спортсменов за рубежом.
"Сколько это еще будет продолжаться? Думаю, достаточно долго. Пока частью международной политической повестки является давление на Россию по всем возможным направлениям", – сказал он.
"Культура отмены" по отношению к россиянам на Западе доходит до абсурда, продолжает политолог. Сотни подобных ситуаций возникали не только в спорте, но и в таких сферах, как культура и образование. "Пока задача американцев, по, как это раньше называлось, сдерживанию, а сейчас фактически прямой информационной агрессии не выполнена, они будут продолжать", – убежден Асафов.
Антироссийское единство проще всего показывать, запрещая что-либо. В этой связи властям Швеции неважно, какое количество желающих посмотреть на Трусову было в стране и сколько денег в итоге потеряют организаторы, подчеркнул эксперт. Мнением простых людей никто интересоваться не будет, так как оно не всегда совпадает с точкой зрения западных политиков, резюмировал Асафов.
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