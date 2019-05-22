Как "Локомотив" в восьмой раз выиграл Кубок России

22 мая в Самаре состоялся финал Кубка России по футболу: московский "Локомотив" встречался с екатеринбургским "Уралом". Железнодорожники взяли трофей, с минимальным счетом обыграв своих соперников. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как складывался турнир, почему в финале железнодорожники оказались сильнее и как победа "Локо" убила интригу в последнем туре Российской премьер-лиги.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

"Локомотив" и "Урал" проделали нелегкий путь до финала Кубка России. Для железнодорожников проблемы начались уже на этапе 1/16 финала, когда они играли против калининградской "Балтики". В той встрече, закончившейся в основное время со счетом 2:2, "Локо" одержал победу лишь в экстра-тайме благодаря третьему голу, который забил Антон Миранчук. "Урал" в 1/16 турнира тоже не без труда одолел "Нефтехимик". Игра завершилась с тем же счетом 3:2, правда, все же в основное время. А нижнекамский клуб едва не сделал камбэк с 0:3.

Следующая стадия далась "Локо" и "Уралу" куда проще. Соперником железнодорожников по 1/8 турнира стал "Енисей", который потерпел разгромное поражение от красно-зеленых (1:4). А екатеринбургский клуб обыграл "Нижний Новгород" (2:0). В четвертьфинале "Локо" в двух матчах с минимальным счетом победил "Рубин". "Уралу" же достался "Спартак", первая игра с которым закончилась вничью (1:1), а в ответной немного сильнее оказались "шмели" (1:0).

Полуфинал порадовал обилием голов и упорной борьбой. "Локо" встречался с "Ростовом": первый поединок в Москве закончился боевой ничьей (2:2). Однако в ответной игре в гостях красно-зеленые всухую победили желто-синих (2:0) и прошли в финал. Екатеринбуржцы, напротив, в первой встрече с тульским "Арсеналом" выиграли (1:0), а во второй сыграли вничью (2:2). Таким образом, "Локомотив" и "Урал" сошлись в финале Кубка России во второй раз в истории.

В 2017 году "шмели" упустили трофей, поэтому многие ждали от них реванша. Более того, екатеринбургский клуб мог попробовать свои силы за три дня до кубкового поединка, ведь ему предстояло встретиться с Локомотивом" у себя дома в предпоследнем туре РПЛ. И "Урал" дал бой, сыграв с железнодорожниками вничью (2:2). Но реванша в кубке не получилось.

В первом тайме финала "шмели" выглядели достаточно блекло. "Локомотив" давил, спокойно проходил от собственной штрафной до штрафной "Урала" и один за одним создавал опасные моменты. На 19-й минуте железнодорожникам все же удалось забить. Михаил Лысов пытался нанести удар по воротам, но случайно выдал отличный пас на выскочившего из-за защитников Федора Смолова. Однако девятый номер "Локо" заскочил в офсайд, поэтому гол отменили.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Тем не менее вскоре железнодорожники забили по всем правилам. На 26-й минуте "Локомотив" заработал угловой, Мануэл Фернандеш навесил в штрафную, где Дмитрий Баринов опередил всех и переправил мяч в сетку. Спустя пять минут красно-зеленые могли удваивать счет. Железнодорожники организовали великолепную контратаку, кульминацией которой стал выход Федора Смолова один на один. Но нападающий "Локо" отправил мяч мимо ворот.

Во начале второго тайма красно-зеленые сбавили темп и прижались к своим воротам. "Урал" стал активно предпринимать попытки сравнять счет и несколько из них едва не закончились голом. Пожалуй, самым опасным стал момент на 60-й минуте. Михаил Меркулов после дальнего навеса догнал мяч на краю штрафной и прострелил в центр, где Лысов немного проспал у себя за спиной Марко Араторе. Швейцарец пробил ножницами, но снаряд разминулся с дальней девяткой.

Ближе к концу встречи "Локомотив" вновь взял игру под свой контроль (во многом с помощью вышедшего на замену Дмитрия Тарасова) и уверенно довел матч до победы. Этот трофей стал для "Локомотива" десятым кубком страны в истории: дважды он брал Кубок СССР и еще восемь раз – Кубок России. Причем шесть из них – под руководством Юрия Семина. Кроме того, благодаря сегодняшней победе "Локо" опередил ЦСКА и стал единоличным лидером по победам в Кубке России.

Еще одна важная вещь – это то, что трофей железнодорожников помог впервые в истории выйти в Лигу Европы тульскому "Арсеналу". "Локомотив" ранее уже обеспечил себе участие в еврокубках. А в таком случае путевку в ЛЕ должна получить команда, занявшая шестое место. "Оружейники" в прошлом туре Премьер-лиги потеряли возможность попасть в Лигу Европы напрямую через чемпионат. Однако "Локомотив" выиграл Кубок России и устроил праздник не только себе и своим болельщикам, но и всей Туле.