Кто из российских клубов прошел в 1/8 финала Лиги Европы. Спойлер: все

В четверг состоялись ответные матчи первого раунда плей-офф Лиги Европы. "Зенит" на своем поле принимал турецкий "Фенербахче", а "Краснодар" на выезде играл против немецкого "Байера". Спортивный обозреватель портала Москва 24 – о том, как российские клубы заработали путевку в следующую стадию ЛЕ.

Иранец разобрался с турками

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

В первом матче "Зенит" не смог показать ничего. "Канарейки" повели уже на 21-й минуте поединка. А петербургской команде не хватило оставшегося времени, чтобы отыграться. По сути единственный опасный момент у ворот "Фенербахче" возник в тот момент, когда Роберт Мак подошел к одиннадцатиметровой отметке, чтобы пробить пенальти. Однако словак не смог переиграть вратаря турецкого клуба. И "Зенит" уехал из Стамбула ни с чем.

После того матча команду Сергея Семака ждали большие изменения. Вместо Мака в ответной игре с первых минут вышел новичок "Зенита" Сердар Азмун. Кроме того, в стартовом составе неожиданно появился Магомед Оздоев. Именно он стал автором первого гола, причем уже на четвертой минуте. Себастьян Дриусси навесил в штрафную, Азмун поборолся за мяч и скинул на Оздоева, а тот расстрелял ворота Харуна Текина.

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

На 37-й минуте "Зенит" удвоил счет. Снова навес Дриусси в штрафную, на этот раз Азмун разобрался сам - выпрыгнул из-за защитника и пробил головой мимо вратаря. Однако до перерыва "Фенербахче" успел отыграть один мяч. На 42-й минуте турки попытались организовать очередной подход к штрафной петербуржцев. Мехмет Топал получил мяч и решил пробить примерно с 15 метров. В итоге снаряд по красивейшей дуге отправился прямо в девятку.

Во втором тайме "Зенит" продолжил гнуть свою линию. Крайне опасно раз за разом бил по воротам "Фенербахче" Сердар Азмун, но то форвард оказывался недостаточно точен, то удачно играл Текин. Тем не менее, на 76-й минуте иранец забил второй гол и поставил точку в матче. "Сине-бело-голубые" организовали контратаку, мяч оказался у Артема Дзюбы, тот в касание отдал на Азмуна. Седьмой номер без проблем продавил защиту "Фенербахче" и катнул снаряд в угол. А "Зенит" почти без лишних нервов отправился в 1/8 финала.

"Валидольный" матч против "аптекарей"

Несмотря на успех петербургской команды, главным ньюсмейкером вечера стал "Краснодар". В противостоянии против "Байера" кубанский клуб считали железным вторым номером. Однако подопечные Мурада Мусаева выложились на все сто процентов в гостевой встрече в Леверкузене и довольно неожиданно вырвали путевку в следующий этап Лиги Европы, да еще и в основное время.

Фото: ТАСС/EPA/SASCHA STEINBACH

Первая игра против "аптекарей" закончилась нулевой ничьей. Обе команды демонстрировали открытый футбол: активно обменивались опасными атаками, почти не зависали в центре поля. Но голов так и не забили, хотя по сумме моментов "Байер" был гораздо ближе к голу. Главное, что показал "Краснодар" в том поединке – это то, что с немецкой командой можно играть. И что российский клуб не боится играть с этим соперником в свой футбол.

В ответной игре этот посыл стал одним из основополагающих. "Краснодар" делал именно то, что нужно делать клубу, если он хочет выиграть матч – идти вперед, создавать опасные ситуации у штрафной соперника, цепляться за мяч и больше играть в пас. В случае с "Байером", к тому же на его поле, это казалось весьма наглым. Но немцы позволяли так делать, при том не сильно спеша наказывать кубанцев за чрезмерную активность. Поэтому "Краснодар" пользовался ситуацией, как мог.

Ключевым стал выход Магомеда-Шапи Сулейманова – главного джокера "быков". 19-летний нападающий, уже зарекомендовавший себя, как человек, который выходит на замену и переворачивает игру, повторил свой фокус и в этот раз. На 85-й минуте защитник "Байера" сфолил Маурисио Перейре. "Краснодар" получил возможность пробить с хорошей позиции. И Сулейманов реализовал этот шанс, отправив мяч точно в девятку.

Фото: ТАСС/EPA/SASCHA STEINBACH

После пропущенного мяча немцы зашевелились. Уже через две минуты "Байер" забил ответный гол. "Аптекари" разыграли угловой, оборона "Краснодара" не справилась и дала пробить Чарлесу Арангису. Однако на большее хозяев не хватило. Обе команды выдали "валидольную" концовку, но счет так и остался неизменным – 1:1. А "Краснодар" заскочил во второй раунд ЛЕ.

Уже сегодня станут известны соперники российских клубов по 1/8 финала. Жеребьевка пройдет 22 февраля в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. А пока порадуемся за "Зенит" и "Краснодар". Это было круто.

Тимур Фехретдинов