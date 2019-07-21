"Спартак" упустил победу в матче с "Ростовом" на 90-й минуте. Это был сумасшедший матч

В субботу "Спартак" в рамках второго тура Российской премьер-лиги на выезде встречался с "Ростовом". Поединок закончился ничьей – 2:2. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как прошел этот матч и почему карма красно-белых не заставила себя долго ждать.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

В первом туре "Спартаку" откровенно повезло. Новичок Премьер-лиги "Сочи" хоть и вышел на поле "Открытие Арены" с только что собравшимся составом (половина игроков основы появилась в клубе меньше чем за неделю до стартового матча), но показал такую удаль, что команда Олега Кононова долго не могла понять, как его переиграть. "Сочи" давил, создавал моменты и временами выглядел гораздо лучше "Спартака". Однако гол Самюэля Жиго в компенсированное время испортил возможную сенсацию и решил исход поединка. Красно-белые вырвали победу в абсолютно равной игре и стали готовиться к следующему матчу против еще одной южной команды – "Ростова".

Но матч против подопечных Валерия Карпина вернул должок за излишнее везение в поединке против "Сочи". С первых минут встреча складывалась для "Спартака" совсем не просто. Уже на седьмой минуте мог забить Алексей Ионов после передачи Эльдора Шомуродова, но у 11-го номера "Ростова" не получилось нормально подстроиться под мяч. Кроме того, вышедший в старте Андрей Ещенко почти сразу же вынужден был уйти с поля из повреждения мышцы, вместо него появился Николай Рассказов. Через несколько минут после этой замены прилетел первый гол в ворота "Спартака". Случилось это на 23-й минуте. Эльдор Шомуродов ускорился по правому краю и отдал передачу в центр на Алексея Ионова, но тот попал точно в Александра Максименко. Атака продолжилась, Ионов скинул мяч на Матиаса Норманна, а норвежец прострелил на дальнюю штангу, где передачу замкнул Хорен Байрамян.

Но "Спартак" крайне быстро отыгрался. На 24-й минуте Евгений Чернов проиграл борьбу на фланге Зелимхану Бакаеву, тот сместился в центр и вошел в штрафную, после чего игрок хозяев догнал спартаковца и с нарушением отобрал мяч. Арбитр назначил пенальти, который реализовал Луис Адриано. До перерыва "Ростов" имел шанс вновь выйти вперед: на 42-й минуте хозяева заработали опасный штрафной, который разыграл Ивелин Попов. Болгарин мягко навесил мяч на стоящего поодаль Романа Еременко, а седьмой номер "Спартака" мощно пробил по воротам Александра Максименко. Снаряд отрикошетил от игрока красно-белых, но голкипер среагировал и спас свою команду.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Второй тайм оказался не менее насыщенным. На 66-й минуте "Спартак" вышел вперед: Фернандо разыграл угловой, первым в штрафной оказался капитан столичной команды Георгий Джикия, который головой переправил мяч в сетку. В последние десять минут "Ростов" основательно зажал москвичей у собственных ворот. Хозяева имели несколько отличных возможностей сравнять счет, но ни один удар не застал врасплох Александра Максименко. Вплоть до 90-й минуты, когда "Ростов" все-таки забил второй мяч, причем усилиями бывших спартаковцев. Шомуродов протащил мяч до штрафной, отдал мяч налево, на Еременко. А Роман прострелил на Александра Зуева, который красиво переправил снаряд в угол.

"Спартак" упустил победу, но все же увез одно очко из "Ростова". Однако по такой игре это более чем положительный результат для красно-белых. Тем более, что карма логично отплатила спартаковцам за везение в первой игре чемпионата. В следующем матче "Спартаку" предстоит еще один поединок на выезде против другого новобранца РПЛ – "Тамбова". Эта команда хоть и проиграла, но все же дала бой "Зениту" на его поле. И в Саранске (да, именно там "Тамбов" проведет первые домашние встречи Премьер-лиги) "Спартаку" будет крайне нелегко.