Гилерме продлил контракт с "Локо". Пранк вышел из-под контроля, но закончился хэппи-эндом

19 июля столичный "Локомотив" объявил о продлении контракта с многолетним голкипером команды Маринато Гилерме еще на три года. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает, как внутренние разборки игрока и руководства вырвались за пределы клуба и наделали шума во всей Премьер-лиге.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

В середине июня стали появляться слухи по поводу возможного ухода Гилерме из "Локомотива". И не куда-нибудь, а в стан главного конкурента железнодорожников – московский "Спартак". Любому здравомыслящему человеку эти разговоры показались бы абсурдными. Никому не известный бразилец пришел из никому не известного "Атлетико Паранаэнсе" в "Локо" 12 лет назад, в 2007 году. Тогда у железнодорожников зажигали Дмитрий Сычев, Сергей Гуренко, Владимир Маминов, Дмитрий Сенников, Динияр Билялетдинов и другие теперь уже легенды российского футбола.

В том же составе был, например, Бранислав Иванович, который впоследствии перейдет в "Челси" и поможет лондонскому клубу выиграть Лигу чемпионов и Лигу Европы. В том же составе был и Александр Самедов, который впоследствии перейдет в "Москву". А потом "Москва" перестанет существовать, и он перейдет в "Динамо". А потом снова перейдет в "Локомотив". А потом в "Спартак". А потом в "Крылья Советов". За это время Гилерме успеет выучить русский язык, получит российское гражданство в обычном МФЦ, а затем станет первым номером нашей сборной. И все это в цветах "Локомотива".

Тем удивительнее было видеть и слышать, что Гилерме собирается уйти в "Спартак" – клуб, в который, по словам Маринато, он не перешел бы ни при каких обстоятельствах – "из уважения к "Локомотиву".

Но при чуть более детальном рассмотрении все становилось вполне очевидно. Гилерме, в декабре отметивший 33-летие, прекрасно понимал, что новый договор с железнодорожниками (старый истекает 31 декабря), вероятнее всего, станет для него последним в карьере. Поэтому голкипер логично захотел: а) долгосрочный контракт, чтобы спокойно закончить карьеру в "Локомотиве"; б) уважения к своей лояльности от клуба, в котором провел больше трети своей жизни, в виде прибавки к зарплате. Ничего сверхъестественного, думал Гилерме. Но в "Локо" думали по-другому и считали запросы вратаря завышенными.

Разрулить вопрос с контрактом не удавалось вплоть до старта российского чемпионата. Накануне первого тура "Локомотив" провел встречу с болельщиками, где фанаты не могли не затронуть тему переговоров Гилерме и руководства клуба. Президент "Локо" Василий Кикнадзе неожиданно ответил крайне детально: "Мы предложили договор 1+1 и 1,9 миллиона евро в год, потом серьезно увеличили сумму, но контракт от другого московского клуба повторить не можем. По сумме выкупа мы пока не договорились. Скорее всего, Гилерме останется до конца года, а потом уйдет".

Речь, конечно же, была о "Спартаке". По данным СМИ, красно-белые готовы были предложить три миллиона евро в год и трехлетний контракт, то есть те условия, которые устраивали Гилерме. Сам голкипер на той же встрече не менее открыто объяснил свое видение конфликта: "По контракту ситуация не самая приятная. Переговоры идут уже 6-7 месяцев. Моей мечтой всегда было остаться в команде и закончить карьеру здесь. Но не все зависит от меня. Я считаю, чтобы оставить в клубе человека, который играет за команду 12 лет, нужно прилагать усилия. Сейчас я этого не вижу. Как не видел этого в ситуации с уходом Дмитрия Тарасова".



Именно после встречи с болельщиками стало понятно, что это уже не шутки. Причем после таких откровений шансов на то, что Гилерме останется в "Локомотиве", было все меньше. А "Спартак", изначально казавшийся глупым пранком, уже маячил на горизонте, к ужасу фанатов обеих команд. В какой-то момент дошло до полного абсурда: несколько дней назад комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян в своем Telegram-канале рассказал, что в услугах Гилерме заинтересован "Зенит" и лично главный тренер команды Сергей Семак. Гендиректор петербургского клуба Александр Медведев позднее назвал эти слухи "безосновательными спекуляциями".

Но тут-то все и разрешилось: "Локомотив" заявил о продлении контракта и сделал вид, что никакой "Санта-Барбары" в СМИ последние полтора месяца не было. А Гилерме в интервью пресс-службе клуба сказал: "Переговоры были непростыми, но я очень рад, что в итоге мы нашли компромисс. У истории получился счастливый конец! Счастлив, что остаюсь частью "Локо". Надеюсь, впереди нас ждет еще много трофеев!"

И вроде бы конец действительно счастливый. Все добились своего. Руководство "Локомотива" сохранило ветерана команды и лояльность приличной доли фанатов. Многие из болельщиков могли не понять, почему клуб зажал деньги на новый договор с Гилерме, но не пожалел их на жирный контракт Дмитрию Баринову. Сам Маринато сохранил верность клубу и при этом все-таки выбил почти что идеальные условия. В выигрыше остался даже "Спартак", ведь сегодня его фанаты радостно выдохнули. Но осадочек все же остался.