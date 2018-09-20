ЦСКА не дотянул до "Виктории": московский клуб сыграл вничью в стартовом матче ЛЧ

В среду прошли очередные матчи группового этапа Лиги чемпионов. Московский ЦСКА играл с чешской "Викторией". Встреча завершилась боевой ничьей, причем подопечные Виктора Ганчаренко проигрывали по ходу встречи два мяча. Спортивный обозреватель портала Москва 24 рассказывает, как это было.

Фото: AP/Petr David Josek

В городе Пльзень накануне было очень жарко. Даже богатый на голы и весьма эмоциональный матч "Галатасарай" – "Локомотив" оказался в тени поединка "Виктории" и ЦСКА. Хотя ничего, как говорится, не предвещало. Темп медленнее, стадион – меньше. На фоне вчерашних соперников по группе "Реала" и "Ромы" игра чешского и российского клуба и вовсе должна была напоминать скорее копошение муравьев рядом с быками. Но нет, обе команды показали несгибаемый характер. А вместе с ним и желание бороться за выход из группы.

Активнее матч начала "Виктория". С первых минут хозяева завладели инициативой и стали раз за разом устраивать набеги на ворота Игоря Акинфеева. Однако до поры до времени "армейцам" удавалось сдерживать напор чехов. Тем не менее, на 29-й минуте "Виктория" все же забила. Команда из Пльзени заработала стандарт. Давид Лимберски внешней стороной стопы забросил мяч в штрафную, где на передачу откликнулся Радим Ржезник. А затем последовал пас влево, который замкнул Михал Крменчик.

После пропущенного мяча ЦСКА стал больше атаковать. Под самый конец тайма "армейцы" имели несколько по-настоящему острых моментов. Сначала опасно из-за пределов штрафной пробил Федор Чалов, но Матуш Козачик в эффектном прыжке дотянулся до мяча. А после розыгрыша углового едва не забил Яка Бийол. Однако вместо того, чтобы сравнять счет, ЦСКА снова пропустил. Лимберски, как и в моменте с первым голом, "шведой" вырезал филигранную передачу на Крменчика. А тот красиво, в одно касание, отправил мяч в дальний угол.

Фото: AP/Petr David Josek

Но ЦСКА не думал сдаваться. После перерыва команда Ганчаренко сразу же пошла вперед. В конце концов это дало свои плоды. После затяжной атаки мяч оказался у Николы Влашича, который с левого фланга навесил в центр штрафной. Федор Чалов опередил Романа Губника и чуть ли не в шпагате дотянулся до мяча, переправив снаряд в дальний угол. Заряженные после гола "армейцы" решили во что бы то ни стало дожать чешскую команду. И забили три мяча. Но засчитали только один.

Первый момент случился на 85-й минуте. Влашич с левого фланга сделал длинный заброс в штрафную, где Марио Фернандес поборолся с Губником и отдал пас на Тимура Жамалетдинова. А тот – на Ильзата Ахметова, отправившего мяч в сетку. Но судья отменил взятие ворот, посчитав, что Фернандес нарушил правила. Спустя пять минут Жамалетдинов забил головой, но арбитр снова не засчитал гол – теперь уже из-за офсайда. ЦСКА все-таки взял свое – не мытьем, так катанием. Не с игры, так с пенальти.

На третьей добавленной минуте рефери назначил одиннадцатиметровый за фол на Фернандесе. К точке пошел Влашич, который уверенно пробил под перекладину.

Фото: AP/Petr David Josek

В этом году ЦСКА лишился почти всей основной команды. Напоминаем: братья Березуцкие и Сергей Игнашевич завершили карьеру, Понтус Вернблум и Бибрас Натхо перешли в греческий чемпионат (один в ПАОК, другой – в "Олимпиакос"). Александр Головин уехал во французский "Монако", Витиньо вернулся в Бразилию, а Ахмед Муса – в Англию. И еще Георгий Миланов, который переехал в Венгрию. Но что "красно-синие" всегда умели, причем делали это мастерски, так это собирать боеспособную команду из кого угодно: из молодежи, из никому не известных игроков, да хоть из желудей и спичек.

В ЦСКА был и остается лучший селекционный отдел в нашей стране. И, пожалуй, лучший тренерский штаб. А "армейская" система – настолько слаженный механизм, что потеря игроков для "красно-синих" давно перестала быть проблемой. Поэтому на смену Головину так быстро пришел Чалов, уже ставший главным бомбардиром Российской премьер-лиги (на его счету уже шесть мячей). И уже открывший счет голам в Лиге чемпионов. А братьев Березуцких не безболезненно, но все же заменили Дмитрий Ефремов и Никита Чернов.

Несомненно, рассчитывать на что-то серьезное в матчах с "Реалом" и "Ромой" такому молодому составу не приходится. Но побороться за третье место, а затем "выстрелить" в Лиге Европы – вот, что ЦСКА вполне по силам.

Тимур Фехретдинов