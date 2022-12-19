Как Аргентина с Месси в составе стала чемпионом мира по футболу

18 декабря сборная Аргентины стала чемпионом мира по футболу, победив в финале команду Франции. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – об одном из величайших финалов в истории.



После таких матчей сложно собраться с мыслями. Ведь такое зрелище – большая редкость. Наблюдать их вживую, пусть и не со стадиона, а через телеэкран – колоссальная удача.

За неделю до финала стал вирусным твит аргентинской политической партии La Libertad Avanza. Ее представители ответили на статью издания Washington Post "Почему в сборной Аргентины мало темнокожих игроков на чемпионате мира?" емкой фразой: "Потому что мы страна, а не диснеевский фильм". Однако сегодня с их утверждением можно было бы серьезно поспорить. За этот сюжет наверняка уже начали борьбу крупнейшие голливудские студии. Потому что жизнь оказалась куда интереснее самого закрученного сценария.

Впрочем, начинался финал достаточно прозаично. Действующие чемпионы мира полностью провалили дебют матча. Сборная Аргентины играла гораздо агрессивнее, активно прессинговала и смогла добиться результата меньше чем через полчаса игры. На 22-й минуте Усман Дембеле сфолил в своей штрафной против Анхеля Ди Марии, и польский арбитр Шимон Марциняк указал на точку. Одиннадцатиметровый хладнокровно реализовал Лионель Месси, разведя Уго Льориса и мяч по разным углам.

На 36-й минуте аргентинцы удвоили счет. Месси разогнал контратаку, Алексис Макаллистер оказался на правом краю штрафной, вырезал передачу налево на Ди Марию, а Анхель в касание поразил ворота Льориса.

Главный тренер французской сборной Дидье Дешам оказался настолько в шоке от происходящего, что не стал дожидаться перерыва и сделал сразу две замены: вместо Оливье Жиру и Усмана Дембеле вышли Маркус Тюрам и Рандаль Коло Муани. Но до определенного момента это не спасало нисколько. К началу последней трети основного времени команда Дешама не нанесла ни одного (!) удара по воротам своего соперника.

Чуть больше чем за десять минут до конца основного времени Аргентина по-прежнему вела в два мяча и была максимально близка к третьему в истории титулу. Все перевернул пенальти на 79-й минуте. Николас Отаменди свалил Коло Муани, и Марциняк назначил одиннадцатиметровый – на этот раз в ворота южноамериканцев. Стандарт реализовал Килиан Мбаппе.

Не прошло и минуты, как десятый номер сделал дубль. Мбаппе отыгрался с Тюрамом, тот выдал Килиану пас верхом в штрафную, а нападающий ПСЖ красиво в падении отправил мяч мимо Эмилиано Мартинеса. Замены сработали – матч удалось спасти, и он перешел в овертайм.



Первая дополнительная пятнадцатиминутка закончилась ничем. Но вот в начале второй сборная Аргентины снова вызвала на стадионе настоящую бурю. На 108-й минуте южноамериканцы разыграли прекрасную комбинацию, которая закончилась ударом Лаутаро Мартинеса и точным добиванием Месси.

Однако французам снова удалось сравнять счет. На 116-й минуте Мбаппе попал в руку Гонсало Монтиелю, Марциняк назначил третий пенальти в матче, а Килиан забил свой третий мяч. На последних секундах второго экстра-тайма все мог решить удар Коло Муани, который после фантастически красивого заброса в штрафную с центра поля вышел один на один с Мартинесом. Но голкипер Аргентины спас команду и перевел игру в серию пенальти.

Здесь Эмилиано стал полноценным героем встречи. Вратарь отбил удар Кингсли Комана и психологически надавил на Орельена Тчуамени, заставив того отправить мяч рядом со штангой. В итоге решающим стал удар в исполнении Монтиеля, который до этого момента сам привез в этом матче пенальти и едва не лишил свою сборную кубка мира.

Но все случилось так, как должно было случиться: Аргентина выиграла этот финал, а Месси наконец-то поднял над головой заветный титул, попутно сняв вопрос о том, кто же величайший игрок мира. Конечно же, он.

