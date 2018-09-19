Не выдержали натиска: почему "Локомотив" проиграл "Галатасараю"

Во вторник состоялись первые матчи группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Московский "Локомотив" на выезде встречался с турецким "Галатасараем" и проиграл с разгромным счетом. Спортивный обозреватель портала Москва 24 объясняет, почему все было не так плохо, как можно судить по счету. И почему прогнозы на будущее "железнодорожников" все еще остаются сдержанно-пессимистичными.

Фото: ТАСС/Zuma/He Canling

"Железнодорожники" вернулись в Лигу чемпионов спустя 14 лет. Тогда был "Локомотив", которым, как и сейчас, рулил Юрий Семин. Но это был совсем другой "Локомотив". Это была команда, влюбившая в себя миллионы российских (да и зарубежных) болельщиков. Команда, которой удалось выйти в плей-офф из настоящей "группы смерти". Ведь соперниками "красно-зеленых" тогда были лондонский "Арсенал", миланский "Интер" и киевское "Динамо". А в 1/8 финала "Локомотив" не смог пройти "Монако" лишь из-за правила выездного гола – дома московский клуб обыграл монегасков со счетом 2:1, а во Франции уступил 0:1.

Нынешний "Локомотив" – история совершенно другая. Даже в прошлом, чемпионском для "железнодорожников" сезоне, подопечные Семина играли стабильно и грамотно, но не сверхъестественно. Однако и эта стройная система в конце чемпионата дала сбой. Если бы не гол Эдера на последних минутах в домашней встрече с "Зенитом", то кто знает, как могла бы развернуться ситуация в заключительном матче турнира. В этом же сезоне "Локомотив" напоминает даже не тень клуба, побеждавшего 14 лет назад, а тень команды, полгода назад бравшей чемпионство. И ждать чего-то серьезного от "красно-зеленых" в Российской премьер-лиге уже не приходится.

Да и сам "Локомотив", судя по всему, уже уделяет мало внимания внутреннему чемпионату и возложил надежды на Лигу чемпионов. Только в еврокубках вышло не сильно лучше, чем в РПЛ. Если от "Динамо" "железнодорожники" пропустили на пятой минуте, то "Галатасараю" на то, чтобы распечатать ворота Маринато Гилерме, понадобилось на четыре минуты больше. Турки в целом гораздо мощнее начали первый тайм, опережая "красно-зеленых" и в скорости, и в технике. Но на девятой минуте "Локомотив" совсем провалился в обороне, позволив совершить удар из выгодной позиции Гарри Родригешу. Кабо-вердианский вингер принял мяч слева, сместился в центр и мощно пробил почти по центру. Гилерме попытался отбить мяч, но снаряд отскочил от рук голкипера и залетел в сетку.

Фото: ТАСС/Zuma/Tolga Adanali

За первые 20 минут игры "железнодорожники" не создали ни одного опасного момента. Однако после "Локомотив" будто бы наконец проснулся. "Красно-зеленые" организовали великолепную комбинацию. Джефферсон Фарфан поборолся за мяч, качнул нескольких защитников и отпасовал на Алексея Миранчука. Тот отдал передачу на набегавшего слева Фернандеша. Португалец вновь сыграл с Миранчуком, который навесил в центр. Однако на подачу откликнулся лишь Фарфан. Перуанский полузащитник попытался пробить головой, но Фернандо Муслера уверенно забрал мяч. После этого "Локомотив" имел еще несколько хороших моментов, но так и не смог довести дело до гола.

А во втором тайме "Галатасарай" смог психологически и физически дожать москвичей. То ли сказалось давление турецких трибун, оглушительно поддерживающих свою команду и так же оглушительно освистывающих гостей. То ли "Локомотив" исчерпал свои возможности и не оставил козырей для усилений атаки. Так или иначе, на 67-й минуте "Галатасарай" забил второй. "Красно-зеленые" заработали необязательный штрафной, который успешно реализовал Эрен Дердийок. Швейцарец прямым ударом отправил мяч точно в дальний угол, без шансов для Гилерме.

Фото: ТАСС/Zuma/He Canling

И даже удаление на 87-й минуте полузащитника Баду Ндиайе не помогло "Локомотиву" отыграть хотя бы один мяч. Даже наоборот – "железнодорожники" пропустили третий. На третьей дополнительной минуте "красно-зеленые" в атаке потеряли мяч. Генри Оньекуру убежал в контратаку, отдал пас на Эмре Акбабу. Турецкого хавбека, выходившего один на один, в штрафной свалил Гилерме. Судья справедливо указал на точку. А одиннадцатиметровый удар реализовал Сельчук Инан.

"Локомотив" показал неплохую игру и не заслужил такого крупного поражения. При этом "железнодорожники" провели едва ли не лучший на данный момент матч в сезоне. Однако "Галатасарай" оказался увереннее и реализовал почти все имевшиеся возможности, чтобы забить. Тем не менее, к "Локомотиву", который провалил начало сезона, по-прежнему много вопросов. Чтобы обыгрывать "Шальке" и "Порту", "железнодорожникам" нужно играть все 90 минут так, как они играли последние полчаса первого тайма. А хватит ли у них на это сил и выносливости? Увидим в следующих матчах Лиги чемпионов.

Тимур Фехретдинов