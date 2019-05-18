ЦСКА забил гол с пенальти и обыграл "Ахмат". Но битва за еврокубки еще не окончена

18 мая ЦСКА в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги на своем поле принимал грозненский "Ахмат". Армейцы с минимальным счетом обыграли своего соперника благодаря голу с пенальти. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как эта победа красно-синих вернула надежду на Лигу чемпионов.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

В матче с "Зенитом" ЦСКА невольно выступил в роли гостя, из которого приготовили главное блюдо. Ведь без победы над красно-синими послематчевое пиршество петербуржцев по случаю чемпионства было бы неполным. С другой стороны, для "Зенита" результат игры не решал вообще ничего. Да, ненадолго испортил бы настроение. Но кубок РПЛ и золотые конфетти это бы наверняка исправили.

А вот ЦСКА должен был во что бы то ни стало добывать в том матче хотя бы ничью, чтобы закрепиться в зоне Лиги Европы и побеждать – чтобы бороться за Лигу чемпионов. Однако армейцы под конец сезона абсолютно выдохлись. Забив в игре против "Зенита" первыми, красно-синие пропустили три гола и улетели в Москву с надеждой на оставшиеся два тура.

Матч с "Ахматом" для армейцев обещал быть крайне тяжелым. Грозненская команда забивала во всех играх второго круга, за исключением поединка против "Динамо". При этом, если не считать матчи со "Спартаком" и "Локомотивом", клуб из Чечни не пропускал больше одного гола за игру. Так получилось и в матче с ЦСКА – все решил один единственный эпизод. И москвичи, и грозненцы начали встречу с обилием подходов к чужой штрафной, но с минимумом действительно опасных ударов.

Дополнительные корректировки в ход и без того снулой игры внес судья Кирилл Левников, который после первого же безобидного фола Виктора Васина начал раздавать желтые карточки направо и налево. К 11-й минуте два из трех центральных защитников ЦСКА сидели на "горчичниках". К концу игры аналогичная ситуация была и у "Ахмата". Всего же арбитр показал за матч восемь желтых. Удивительно, что ни одна из них не превратилась в красную.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Главным моментом игры стал пенальти на 63-й минуте. Заурбек Плиев на краю штрафной задел по ногам Федора Чалова. Рефери без тени сомнения указал на точку. Одиннадцатиметровый реализовал сам Чалов. Нападающий армейцев пробил по центру, Городов во время удара завалился в правый угол и не смог дотянуться до мяча. А Федор благодаря этому голу вновь возглавил таблицу бомбардиров чемпионата.

Сам ЦСКА благодаря этой победе поднялся на четвертую строчку в Российской премьер-лиге. Однако ненадолго: "Спартак" на выезде обыграл самарские "Крылья Советов" со счетом 2:1 и опередил армейцев в таблице. Теперь все будет зависеть от двух факторов. Если "Арсенал" проиграет "Краснодару" в воскресенье, то ЦСКА и "Спартак" смогут не волноваться за результат в последнем туре, потому что туляки не догонят красно-белых по очкам, а армейцам в случае равенства "оружейники" уступают по личным встречам.

Однако если "Арсенал" выиграет или сыграет вничью, тогда всех может спасти победа "Локомотива" в финале Кубка России. Титул железнодорожников, которые обеспечили себе путевку в еврокубки, позволит выступить в Лиге Европы клубам с четвертого по шестое место. То есть "Спартаку", ЦСКА или "Арсеналу". Но если "Локомотив" проиграет в финале "Уралу", то и красно-синим, и красно-белым придется уповать на последний тур.