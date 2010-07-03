ЦСКА обыграл с минимальным счетом "Ахмат"

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Московский ЦСКА одержал победу над грозненским "Ахматом" в матче 29-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая на "ВЭБ Арене", завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол на 64-й минуте забил Федор Чалов, реализовавший пенальти.

ЦСКА располагается на четвертом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 48 очков. В заключительном туре армейцы сыграют с "Крыльями Советов".