"Спартак" на выезде обыграл "Крылья Советов"

Фото: spartak.com

Московский "Спартак" обыграл самарские "Крылья Советов" в матче 29-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в Самаре, завершилась со счетом 2:1.

В составе красно-белых отличились Зе Луиш (18-я минута, пенальти) и Лоренсо Мельгарехо (50). У хозяев забил Тарас Бурлак (83).

"Спартак" с 49 очками идет на 4-м месте в турнирной таблице. В заключительном туре 26 мая москвичи в гостях сыграют с "Оренбургом".

Ранее ЦСКА одержал домашнюю победу над "Ахматом" – 1:0.