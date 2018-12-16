Л-карнитин, BCAA, креатин: что это и зачем их принимать

Обозреватель портала Москва 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, какие виды спортивного питания популярны среди занимающихся, и когда их действительно актуально принимать.

Я более 15 лет действующий персональный тренер, и мой опыт работы, опыт собственных тренировок и профессиональное, медицинское образование, показывают, что роль спортивного питания в фитнес-индустрии существенно преувеличена. Клиенты, которые тренируются от случая к случаю, нарушают режим питания и отдыха, но при этом употребляют в рацион килограммы того или иного спортивного питания, просто тратят деньги впустую (более того, могут нанести определенный вред здоровью). Ведь спортивное питание работает только тогда, когда мы создаем условия для его работы, а без создания таковых и пользы будет немного. Это как купить мощный спорткар с разгоном до 100 километров за четыре секунды и встать в девятибальную пробку: расход топлива – колоссальный, а удовольствия немного.

Поэтому, прежде чем начать употреблять тот или иной вид спортивного питания, сначала начните тренироваться так, чтобы оно "работало".

В этом обзоре я расскажу о некоторых самых популярных видах спортдобавок, и когда их можно подключать к вашему тренировочному процессу.

Л-карнитин

Похудеть – именно с такой целью приходят в фитнес-клуб существенное большинство клиентов. И не только те, у кого серьезное ожирение, но и те, кто не страдают от большого количества подкожного жира, но и вожделенных "кубиков" на животе тоже не видно. И для того, чтобы решить данную задачу, клиенты начинают интенсивно покорять кардиозону, часами тренируясь на беговой дорожке или эллиптическом тренажере, либо посещают групповые классы (как на "суше", так и в воде). И это правильный подход, ведь именно кардио- или аэробные тренировки, заставляют наш организм использовать подкожный жир, как источник энергии для работающих мышц.

Похудение – процесс длительный, и чем больше у вас лишнего веса, тем дольше вы будете идти к заданной цели. Но если вы взялись за себя серьезно, регулярно тренируясь (не меньше 45 минут за сессию), и соблюдаете правильное питание, то вы смело можете подключить к своему режиму самый популярный жиросжигатель: л-карнитин. Это абсолютно безопасное вещество, которое, во-первых, повышает выносливость сердечной мышцы, а во-вторых, ускоряет метаболизм (обменные процессы) в жировых клетках, помогая их интенсивнее использовать как источник энергии для работающих мышц. Но именно вовремя кардиотренировок! Другими словами, если вы будете применять л-карнитин во время силовых, либо просто как БАД в течение дня или перед сном, то вы потратите деньги впустую.

Л-карнитин продается в составе напитков, концентратах и в виде пластиковых ампул с разной дозировкой. Как правило, л-карнитин принимают для максимальной эффективности за 30 минут до кардиотренировки в дозировке 1500-2000 мг. Именно поэтому напитки, содержащие л-карнитин, которые обычно пьют непосредственно во время занятий, не так эффективны, ведь действующее вещество просто не успевает усвоиться. Поэтому если вы хотите сэкономить, покупайте бутылки с концентратом: они снабжены мерным стаканчиком для удобства дозирования, либо попробуйте ампулированные формы, где одна ампула – одна порция.

ВСАА

В прошлой своей статье я рассказывал о самом популярном виде спортивного питания – протеинах или белковых напитках. Они отлично подходят тем, кто тренируется в тренажерном зале с целью увеличения мышечной массы и силы. Протеин позволяет набирать нужное количество белка в сутки при соответствующих нагрузках, как правило, из расчета два грамма белка на килограмм веса тела. Но при регулярных тренировках одного протеина уже недостаточно.

Дело в том, что непосредственно во время занятий под действием гормона кортизола происходит разрушение мышечной ткани, что сказывается на выносливости и силовых показателях. Чтобы "защитить" мышцы и сделать тренировки более эффективными, применяют особый вид аминокислотных комплексов, которые называются ВСАА или аминокислоты с разветвленными боковыми цепями.

Как известно, существует 20 основных аминокислот, ВСАА – это всего три из них, но благодаря своей молекулярной структуре они обладают свойством защищать мышцы от разрушения именно во время тренировки. Более того, они подпитывают мышечные волокна энергией, что повышает их силу. ВСАА отлично подходят тем, кто работает над увеличением мышечной массы, и тем, кто работает над "рельефом".

ВСАА продаются в виде капсул, таблеток, порошков, которые необходимо растворять в воде и, в отличие от л-карнитина, их можно пить непосредственно во время тренировки. Дозировка зависит от компании производителя и формы выпуска, вся информация содержится на упаковке и не стоит игнорировать таковую.

Креатин

Одна из самых популярных добавок у тех, кто работает над развитием взрывной силы – это белый кристаллический порошок. Он обладает способностью давать энергию мышцам в момент, когда мы работаем с таким весом, с которым можно выполнить не больше шести повторений за подход. Дело в том, что при таком режиме работы мышцы черпают энергию не из углеводов, как при режиме "больше шести повторений", и не из жировых клеток, как при кардио, а именно из креатина, который высвобождает энергию при кратковременной работе.

Применение креатина существенно увеличивает силовые показатели именно благодаря этому свойству. Но чтобы креатин "работал" важно правильно пройти фазу "загрузки", без которой добавка просто не будет работать максимально эффективно. Для этого первую неделю вы употребляете 20 граммов креатина в день и, начиная со второй недели, уже пять граммов в сутки.

После применения креатина в течение месяца лучше сделать перерыв, иначе добавка просто перестанет быть эффективной. Еще очень важно, что креатин необходимо применять с сахаром, без которого не будет нормального усвоения мышечными клетками. И чтобы не употреблять столовый сахар, который сам по себе является не очень полезным продуктом, принимайте креатин с 200-граммовым пакетиком виноградного сока. Лучшее время приема креатина – за 30 минут до тренировки.