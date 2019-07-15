Армейцы на выезде проиграли "Крыльям Советов": ЦСКА оказался не готов к сезону

14 июля в рамках первого тура Российской премьер-лиги в Самаре состоялась игра "Крыльев Советов" и ЦСКА, в котором столичная команда потерпела поражение со счетом 0:2. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает, как и почему армейцы проиграли первый же матч чемпионата.

Успехи ЦСКА на трансферном рынке всегда сложно оценивать. Ведь мастерство армейцев в том и заключается, чтобы покупать кота в мешке, а затем делать из него мировую звезду. Но в это межсезонье красно-синие не стали покупать никого (или почти никого). То ли боссы и тренерский штаб армейцев подумали, что состав достаточно укомплектован, то ли руководство решило сэкономить на трансферах, но если не считать Николу Влашича, которого ЦСКА выкупил у "Эвертона", армейцы приобрели всего двух футболистов.

Первый – это перешедший из "Уфы" 19-летний Игорь Дивеев, второй – 22-летний Звонимир Шарлия из хорватского клуба "Славен Белупо". Оба игрока были куплены, чтобы заменить защитника Родриго Бекао. За год 23-летний бразилец, арендованный из "Баии", стал столпом обороны ЦСКА и одним из лучших защитников чемпионата. После окончания сезона армейцы хотели выкупить права на игрока, однако не смогли договориться по условиям личного контракта. А затем Бекао ушел в итальянский "Удинезе".

В отличие от ЦСКА, "Крылья Советов" поработали на трансферном рынке гораздо активнее. Самарцы смогли подписать свободным агентом легенду "Зенита" Александра Анюкова, который под завершение карьеры вернулся в родную Самару; ветерана "Спартака" Дмитрия Комбарова, а также Дмитрия Кабутова из "СКА-Хабаровска", Дениса Якубу из "Ротора" и Раду Гынсаря из "Хапоэля Хайфы". Кроме того, из аренды вернулся 22-летний Александр Соболев. Именно последний и стал главным кузнецом победы самарцев в воскресном матче.

В первом тайме все складывалось для ЦСКА довольно неплохо. Гости владели мячом, а хозяева изредка опасно контратаковали. Первый серьезный момент случился на 13-й минуте: Арнор Сигурдссон с линии штрафной нанес мощный удар по воротам Сергея Рыжикова, мяч прошел рядом со штангой. Спустя несколько минут "Крылья" ответили контратакой три в три, однако отбилась защита армейцев. А на 22-й минуте проход в штрафную устроил Александр Анюков – его прострел успел перехватить Игорь Акинфеев. Через десять минут вратарю ЦСКА пришлось вновь выручать после дальнего точного удара Паула Антона. Из-за этого Акинфеев получил небольшое повреждение, но после помощи медиков смог продолжить встречу.

Во втором тайме хозяева взяли инициативу в свои руки. И уже на 51-й минуте забили: Дмитрий Кабутов навесил в штрафную, Александр Соболев принял мяч в окружении трех защитников, развернулся и беспрепятственно пробил в дальний угол. На 57-й минуте последовал второй гол: ЦСКА провалился в обороне, Антон мог выходить один на один, но затянул с ударом, дошел до лицевой линии и отпасовал назад. Там под передачу открылся Соболев, и на нем тут же сфолил Виктор Васин. Арбитр назначил одиннадцатиметровый, который сам седьмой номер "Крыльев" и реализовал.

ЦСКА вполне мог отыграть разрыв в счете. Несколько опасных моментов удалось создать вышедшему на поле Яке Бийолу. Однако всякий раз либо удары словенского футболиста оказывались сильно мимо цели, либо блокировались защитниками хозяев. А на 73-й минуте Соболев едва не организовал третий гол: Александр вырезал точную передачу на Раду Гынсаря, а тот, в свою очередь, выводил один на один с вратарем Артема Тимофеева. Но полузащитник самарцев не смог переиграть Игоря Акинфеева. В итоге счет до конца матча остался неизменным, а ЦСКА впервые с 2001 года потерпел поражение в первом туре чемпионата России.

В прошлом году армейцы тоже относительно неудачно стартовали в Премьер-лиге. После трех туров ЦСКА вместе с "Локомотивом" имели всего по два очка и болтались в зоне вылета. Но тогда это объяснялось тем, что красно-синие вынуждены были выстраивать команду с нуля, а брошенная на амбразуру молодежь еще не адаптировалась к нагрузкам и скоростям во взрослом футболе. Но сейчас это состав, почти целиком состоящий из людей, отыгравших вместе полноценный сезон и даже выигравших Суперкубок России. Что же стало причиной сегодняшнего поражения?

Одна из них в том, что ЦСКА так и не нашел полноценную замену Бекао. Все, что смог Виктор Васин, вернувшийся после травмы, это привезти пенальти. Ах да, еще помог Соболеву в моменте с первым голом. Звонимир Шарлия же чудес на поле не демонстрировал и даже был заменен в последнюю пятнадцатиминутку. Еще одна причина кроется в том, что в сегодняшнем составе армейцев нет опытного игрока (Акинфеев не в счет), способного рулить командой на поле. Это было проблемой в прошлом сезоне, это остается проблемой сейчас: в трудный момент игроки просто не понимают, что делать и бездумно лупят по воротам в надежде, что как-нибудь да залетит. Сегодня вот не залетело.