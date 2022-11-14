Как "Динамо" обыграло ЦСКА в столичном дерби

Футбольное "Динамо" в домашнем матче 17-го тура Российской Премьер-лиги одержало победу над ЦСКА. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу бело-голубых. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о последнем матче этого года.

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Итак, сезон в Российской Премьер-лиге официально ушел на перерыв. Несмотря на вполне понятные турнирные расклады, в последнем туре успело произойти много занимательных событий. "Нижний Новгород" неожиданно обыграл "Ахмат" (и это при том, что неделей ранее грозненцы нанесли поражение "Зениту"), "Оренбург" разгромил "Краснодар", а форвард оренбуржцев Владимир Сычевой оформил второй хет-трик в чемпионате и опередил лидера гонки бомбардиров Квинси Промеса. "Локомотив" между тем вполне предсказуемо проиграл "Спартаку" и стал еще на шаг ближе к ФНЛ. Заключительным же матчем 2022 года в отечественном чемпионате стало еще одно столичное дерби, а именно игра "Динамо" и ЦСКА.

Обе команды подошли к очной встрече примерно в равных условиях и похожей форме. И "Динамо", и ЦСКА в последних двух матчах сначала выиграли, затем потерпели поражение. Разве что армейцы чуть увереннее чувствовали себя в турнирной таблице, опережая бело-голубых на три очка.

Начало дерби вышло не слишком увлекательным. Первый по-настоящему опасный момент возник лишь ближе к перерыву. На 37-й минуте Федор Чалов отдал поперечную передачу в штрафную на Хорхе Карраскаля, колумбиец пробил – Антон Шунин в прыжке спас "Динамо". Сразу после того, как не забили армейцы, свой момент реализовали бело-голубые.

На 40-й минуте Дмитрий Скопинцев с Даниилом Фоминым, проник в штрафную и с легкостью перебросил Игоря Акинфеева.

Тут же динамовцы могли удвоить счет. На 43-й минуте прекрасную комбинацию разыграли Муми Нгамале и Федор Смолов, но судья зафиксировал положение вне игры. Во втором тайме пошло повеселее. Сразу после перерыва несколько неплохих моментов имело "Динамо", но всякий раз мяч шел мимо ворот. В конце концов хозяева все же добились желаемого результата.

На 63-й минуте Эли Даса с правого фланга сделал дальний заброс в центр штрафной, а на подачу откликнулся Нгамале, который отправил мяч в противоход голкиперу ЦСКА. Армейцы после второго пропущенного гола наконец проснулись. Уже на 65-й минуте им удалось отыграть один мяч – Виктор Мендес попытался прострелить, мяч от защитника "Динамо" отскочил к Ивану Облякову, а десятый номер ЦСКА с ходу поразил ворота Антона Шунина.

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Однако "Динамо" не собиралось упускать преимущество в этом матче. На 77-й минуте Скопинцев едва не оформил дубль: седьмой номер бело-голубых получил пас в штрафной, накрутил защитника и пробил – снаряд "поцеловал" штангу и вылетел в поле. А удар Фомина на добивании уже парировал Акинфеев. Под конец матча страсти разгорелись еще сильнее. На 79-й минуте Обляков получил вторую желтую карточку и вдобавок привез пенальти. Одиннадцатиметровый удар должен был исполнить Фомин, который до этого имел рекордную серию из 17 реализованных пенальти в РПЛ подряд. Акинфеев нарушил эту чудо-статистику, отбив удар в правый угол.

А на 81-й минуте удаление случилось уже в стане "Динамо" – второй горчичник получил Ярослав Гладышев.

Тем не менее, несмотря на разогнавшийся темп игры и обилие моментов под конец матча, счет на табло так и не изменился. "Динамо" одержало восьмую победу в чемпионате, догнав почти по всем показателям ЦСКА. Но по дополнительным параметрам бело-голубые все же обошли армейцев и уходят на перерыв на четвертом месте, тогда как красно-синие заканчивают осеннюю часть сезона на пятой строчке.

Подопечным Владимира Федотова явно нужно прибавлять – в последних восьми матчах футболисты ЦСКА одержали всего две победы. Что до "Динамо", то к перерыву бело-голубые, кажется, наконец оправились от потери легионеров и выстроили уверенную игру во всех линиях. Возможно, во второй части сезона команда Славиши Йокановича все-таки сумеет включиться на полную и поборется не только за топ-5, но и за медали чемпионата. Впрочем, все это мы увидим уже в марте.