Как "Спартак" обыграл "Локомотив" в дерби РПЛ

12 ноября "Спартак" в матче 17-го тура Российской Премьер-лиги в гостях обыграл "Локомотив". Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу красно-белых. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как прошел этот матч.



Фото: ТАСС/Антон Новодережкин



Осенняя часть чемпионата России по футболу подходит к концу. Однако итоги первого отрезка сезона можно было начать подводить еще несколько туров назад. "Зенит" – однозначно первое место, "Торпедо" – однозначно последнее. Символично, что именно две эти команды встретились и лишний раз подтвердили положение вещей в турнирной таблице. Занимательно, что следом за ними в Москве встречались две, если можно так выразиться, вторые команды – вторая с начала и вторая с конца. Речь про "Спартак" и "Локомотив". Два столичных клуба неожиданно оказались на разных полюсах, и к этому до сих пор сложно привыкнуть. Но теперь вылет железнодорожников уже не кажется невозможным: в конце концов, всего шесть лет назад "Динамо" исторически вылетело из Премьер-лиги, а в прошлом сезоне РПЛ покинул казанский "Рубин".

Что до "Спартака", то у команды Гильермо Абаскаля все если не отлично, то как минимум очень хорошо. Красно-белые уверенно идут в тройке, и хоть от "Зенита" их отделяет целых шесть очков, не сбавляют темпа и давления на действующего чемпиона.

До встречи с "Локомотивом" спартаковцы не проигрывали на протяжении десяти матчей. А Квинси Промес прямо сейчас – лидер в гонке бомбардиров.

Конечно, есть и проблемы – к зимнему перерыву "Спартак" постепенно начал проседать. С трудом красно-белые одолели "Торпедо", затем сыграли вничью с "Сочи". Да и встреча с "Локомотивом" оставила вопросы. Но, кажется, главное, чему научился "Спартак" при Абаскале – несмотря на физическое и психологическое состояние, играть на результат. С этим, к счастью для болельщиков красно-белых, пока особых трудностей не возникало.

Игра между "Локомотивом" и "Спартаком" началась с жесткого прессинга со стороны последних. Уже на пятой минуте мог открыть счет Шамар Николсон, но после удара ямайца мяч угодил в перекладину. На девятой минуте издалека пробил Даниил Денисов – выручил команду голкипер "Локо" Даниил Худяков. Но тут же подхватили мяч спартаковцы, Антон Зиньковский нанес еще один удар – снаряд на этот раз попал в перекладину. Затем чуть подуспокоился "Спартак", но на 19-й минуте снова убежал в перспективную атаку – и заработал пенальти. Худяков свалил в штрафной Промеса, главный арбитр встречи посмотрел видеоповтор и справедливо назначил одиннадцатиметровый удар, который реализовал сам Промес.

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Не прошло и десяти минут, как последовал второй гол – Роман Зобнин великолепно разыгрался с Николсоном в штрафной, ямаец скинул мяч в центр, а Данил Пруцев с ходу вколотил снаряд в сетку, забив свой дебютный гол в РПЛ. "Локомотив" же до перерыва ответил всего одним ударом по воротам "Спартака" – Константин Марадишвили зарядил издалека в дальний угол, но Александр Селихов спас красно-белых. В начале второго тайма гости продолжили кошмарить "Локо". На 47-й минуте Шамар Николсон получил железобетонный шанс сделать счет разгромным после выхода один на один, но пробил точно в Худякова. Тем не менее дальше уже железнодорожники начали пугать "Спартак".

Сразу после неудачи Николсона дважды могли забить красно-зеленые – сначала в штангу с двух метров угодил Джирано Керк, а затем после его же удара на добивании выручил Селихов.

На 67-й минуте "Спартак" снова мог поставить точку в дерби: Промес отлично пробил с линии штрафной, но Худяков еще более великолепно сыграл ногами и сохранил счет неизменным. А "Локомотив" в конце встречи включился и все же сумел отыграть один гол. На 87-й минуте Дмитрий Баринов прорвался по правому флангу, вырезал передачу на Вильсона Изидора, а тот в касание переправил мяч в ворота.

Но спасти поединок у "Локо" не вышло: железнодорожники проиграли, продлив свою безвыигрышную серию до четырех матчей. Всего за последние десять встреч красно-зеленые потерпели восемь поражений и лишь раз сумели победить. "Спартак" же, напротив, не проигрывает уже 11 матчей кряду. В итоге красно-белые к зимнему перерыву подошли в статусе главного соперника "Зенита" за золото РПЛ, а "Локомотив" стал еще на шаг ближе к тому, чтобы повторить исторический путь "Рубина" и "Динамо".