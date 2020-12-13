"Зенит" – единоличный лидер РПЛ. Петербуржцы обыграли "Динамо" благодаря дублю Дзюбы

Московское "Динамо" в гостевом матче 18-го тура Российской Премьер-лиги проиграло петербургскому "Зениту" 12 декабря. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу сине-бело-голубых. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как команда Сергея Семака вернулась на вершину турнирной таблицы.



Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Еврокубковый сезон для большинства российских клубов (за исключением "Краснодара") закончился, так что можно выдохнуть – отмучились. По-другому провальное выступление отечественных команд в Лиге чемпионов и Лиге Европы описать было бы сложно: за 24 матча группового этапа участники из России добились в обоих турнирах всего одной победы. И сделали это уже вышеупомянутые краснодарцы.

Вполне ожидаемо не увенчалась успехом кампания для "Локомотива", который попал в одну группу с "Баварией", "Атлетико" и "Зальцбургом". А главными антигероями стали "Зенит" и ЦСКА, которые имели наибольшие математические шансы на выход в плей-офф, но были разбиты в пух и прах и заняли последние места в своих четверках. Так что теперь можно снова вернуться к чемпионату России, уровень которого еще больше приблизился к Бельгии и Нидерландам. Но в котором, впрочем, все еще жива интрига.



Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

В очередном туре должны были сойтись "Зенит" и "Динамо". Петербуржцы пока что выглядят главным претендентом на титул, и вылет из Лиги чемпионов лишь упростит борьбу за чемпионство страны. Бело-голубые под руководством нового тренера Сандро Шварца – один из самых перспективных и интересных проектов РПЛ, который метит на очередное попадание в еврокубки, возможно, на этот раз более продуктивное.

Именно "Динамо" в первом круге, еще под руководством Кирилла Новикова, прервало победную серию "Зенита" из 23 матчей.

Так что наставник сине-бело-голубых Сергей Семак явно хотел поквитаться за то обидное поражение. А Шварц – доказать свою состоятельность и по-серьезному включиться в гонку за чемпионство. Справедливости ради, "Динамо" неплохо начало встречу. Уже на третьей минуте мог замкнуть опасный заброс в штрафную Даниил Лесовой. А в следующей атаке неплохой удар издалека нанес Вячеслав Грулев.

Но затем бело-голубые подсели и стали ошибаться. Это привело к тому, что на 14-й минуте москвичи придумали сами себе гол на пустом месте. Роман Евгеньев неловко попытался прервать навес в штрафную, мяч подобрал Сердар Азмун, отдал в касание пас на Артема Дзюбу, а капитан "Зенита" с разворота мощно вколотил снаряд в сетку.

После получаса игры защита "Динамо" привезла еще один гол: Сергей Паршивлюк сфолил на Дугласе Сантосе, главный арбитр Сергей Иванов после видеоповтора назначил пенальти, а удар с "точки" реализовал все тот же Дзюба. Во втором тайме у "Динамо" был шанс вернуться в игру. На 55-й минуте уже москвичи заработали одиннадцатиметровый после нарушения со стороны Магомеда Оздоева. Николай Комличенко оказался точен, и динамовцы сократили отставание в счете.



Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Однако последнее слово все же оказалось за командой Сергея Семака. На 84-й минуте Алексей Сутормин прорвался по правому флангу и отпасовал в центр. Мяч отрикошетил от Гильермо Варелы, но попал точно к Азмуну, который за мгновение оценил ситуацию и головой отправил снаряд в сетку.

Таким образом, "Зенит" без видимых проблем одолел "Динамо" и благодаря проигрышу "Спартака" в матче с "Сочи", единолично обосновался на первой строчке турнирной таблицы Российской Премьер-лиги. А дуэт Артема Дзюбы и Сердара Азмуна снова в топе гонки бомбардиров. У обоих нападающих в активе по десять голов, что в сумме больше, чем количество всех мячей, забитых "Локомотивом" и "Ахматом" в чемпионате.