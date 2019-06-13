Что нужно знать о бое Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье

В среду в Лондоне прошла пресс-конференция, посвященная UFC 242 в Абу-Даби, где 7 сентября состоится бой Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает о том, кто станет соперником российского бойца на этот раз и почему Хабиб не будет драться с Конором Макгрегором.



Фото:Агентство "Москва"/Ведяшкин Сергей



Кто такой Дастин Порье?

Дастин Порье – американский боец, выступающий под эгидой UFC. С апреля этого года временный чемпион в легком весе. Базовый для него стиль – бразильское джиу-джитсу, по которому Порье имеет черный пояс.

Несмотря на то, что Дастину всего 30 лет (как и Хабибу), он – старожил MMA. Свое выступление на профессиональном уровне Порье начал еще десять лет назад. Причем первые его бои в большинстве случаев проходили в родной Луизиане. Но Дастин быстро перерос региональный уровень, и в 2010 году подписал контракт с бойцовской организацией World Extreme Cagefighting.

Однако Порье успел провести под эгидой WEC всего лишь два боя – в том же году организация оказалась поглощена Ultimate Fighting Championship. И с того момента началось восхождение Дастина в UFC. За свою карьеру американский боец провел 22 боя (у Хабиба – 11), одержал 17 побед (у Хабиба – 11), потерпел четыре поражения (у Хабиба – 0), еще один раз поединок признали несостоявшимся.

Большинство проигрышей пришлось на начало карьеры Порье в UFC, когда Дастин выступал в полулегком весе. Одним из главных таких поединков стал бой против Конора Макгрегора, который победил Порье техническим нокаутом уже в первом раунде. Но после возвращения в 2015 году в легкий вес Дастин одержал девять побед и потерпел лишь одно поражение – от Майкла Джонсона в сентябре 2016 года. Еще один бой – с Эдди Альваресом – был признан несостоявшимся.

Почему не Конор?

Судя по всему, в UFC наконец решили провести бой не только ради хайпа, а еще и исходя из чисто спортивного принципа. Когда Конор Макгрегор пришел на пресс-конференцию, посвященную поединку с Хабибом, с двумя чемпионскими поясами UFC (в полулегком и легком весе), это было не более чем фарсом. Ведь по факту ирландец не владел на тот момент ни одним титулом – пояса отобрали из-за того, что Конор не защищал их длительное время.

В отличие от Конора пояс Порье вполне реален. В апреле Дастин победил перешедшего в легкий вес Макса Холлоуэя, с которым уже встречался в начале карьеры в далеком 2012 году, и завоевал титул временного чемпиона UFC. Поэтому решение устроить бой с действующим чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым выглядит со стороны UFC абсолютно логичным.

Про реванш с Конором на пресс-конференции в Лондоне российский боец сказал следующее: "Возможен ли реванш? За последние три года у него только одна победа, и та – в любительском боксе. Он постучал в поединке со мной. Он умолял меня: "Не убивай, пожалуйста". А сейчас говорит о реванше? Нас интересуют люди, у которых есть победные серии. А если ты за три года не выигрываешь вообще ничего, то о чем можно говорить? У меня много других дел. Сейчас в моей голове бой, который состоится 7 сентября. Дальше у нас на очереди Тони Фергюсон. Бой с Макгрегором мне не интересен".

Глава UFC Дана Уайт не был так категоричен, заявив, что реванш Конора с Хабибом реален, но все, скорее всего, решится после турнира в Абу-Даби.

Кто из них сильнее?

Российский боец – очевидный фаворит этого противостояния. Его основные качества всем прекрасно известны – отличная работа в стойке и, пожалуй, лучшее выступление в партере во всей UFC. Однако Порье и до этого зачастую воспринимали как андердога. Тем не менее Дастин – один из лучших ударников турнира, имеющий колоссальный опыт и не проигрывающий уже три года.

Об этом на пресс-конференции говорил и сам Хабиб: "Порье очень опытный боец, у него больше 20 поединков. Я уважаю его как человека и как спортсмена, он победил многих крепких ребят. В последнем бою на меня произвел впечатление его бокс. Но я уже тестировал себя против хороших ударников: Эдсон Барбоза, Майкл Джонсон. Поэтому 7 сентября я просто должен сделать свою работу".

Получится ли у Дастина сотворить историю, сказать сложно. Сам боец настроен решительно: "Я просто буду собой. Выйду в октагон и покажу миру, на что я способен. Хабиб хорош, но я должен поставить его в те условия, в которых он раньше не был".