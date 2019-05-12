Как "Зенит" одержал волевую победу над ЦСКА

12 мая состоялась центральная игра 28-го тура Российской премьер-лиги – матч "Зенита" и ЦСКА. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как петербургский клуб вновь продемонстрировал чемпионский футбол и почему армейцы ожидаемо проиграли.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

За два тура до конца чемпионата России вопросов в таблице РПЛ осталось не так уж много. По сути их всего три: спасется ли "Динамо" от зоны стыков, кто выиграет серебряные и бронзовые медали турнира (хотя все идет к тому, что второе место достанется "Локомотиву", а третье – "Краснодару") и кто останется без Лиги Европы: ЦСКА, "Спартак" или "Арсенал".

Чтобы решить для себя последний вопрос, армейцам необходимо было отрываться от конкурентов. Но для этого нужно было как максимум выигрывать у "Зенита" на его поле, а как минимум – не проиграть. Так как "Спартак" у себя дома победил "Уфу", а "Арсенал" на выезде дожал "Анжи", для ЦСКА был предпочтительнее первый вариант. Однако у сине-бело-голубых на этот счет были другие планы.

"Зенит" стал чемпионом в буквальном смысле в воздухе: команда Сергея Семака узнала о проигрыше "Локомотива" "Арсеналу" и, следовательно, досрочной победе в Российской премьер-лиге во время перелета из Грозного в Санкт-Петербург. Спустя час игроков "Зенита" уже торжественно встречали в "Пулково", где и состоялось стихийное празднование долгожданного чемпионства.

Но, конечно же, и футболисты, и поклонники сине-бело-голубых хотели отметить титул в более подходящей обстановке на своем стадионе. Такая возможность представилась в следующем туре, в домашнем матче против ЦСКА. Армейцы начали игру против "Зенита" немного бодрее. В целом игра в первые полчаса была без особо острых моментов. Лишь на 31-й минуте очередная позиционная атака красно-синих увенчалась успехом.

Никола Влашич и Марио Фернандес разыграли мяч между собой на правом фланге, после чего защитник ЦСКА навесил в центр. Снаряд пролетел почти всю штрафную, однако встретился с Иваном Обляковым, который точно и мощно вколотил мяч в сетку без каких-либо шансов для Андрея Лунева. Но счастье армейцев было недолгим. "Зенит" быстро включился в игру и уже на 38-й минуте счет сравнял.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Себастьян Дриусси у штрафной отдал пас на Артема Дзюбу, а тот красиво пяткой вывел аргентинца на отличную позицию. Удар был под стать передаче – Дриусси положил мяч в самый угол, Игорь Акинфеев попросту не дотянулся. ЦСКА мог снова выйти вперед, но выстрелы Федора Чалова до перерыва и Николы Влашича в начале второго тайма оказались неточными.

А на 62-й минуте "Зенит" все-таки взял свое. Дриусси сделал отличный заброс на Дзюбу, который спиной к воротам отдал мяч под удар только что вышедшему на поле Эмилиано Ригони. Аргентинский полузащитник отправил снаряд в тот же угол, что и его соотечественник в первом тайме. После этого гола хозяева еще более основательно насели на ворота Игоря Акинфеева. На 69-й минуте голкипер ЦСКА совершил два крутых сейва. Но это не помогло армейцам вернуть должный настрой, а вместе с ним и равенство в счете.

На 86-й минуте все тот же Дриусси поставил точку в матче. Вильмар Барриос устроил классный сольный проход на чужую половину поля, после чего вырезал мяч на Дзюбу. Артем вошел в штрафную, скинул под удар Дриусси, а 11-й номер во второй раз за вечер переиграл вратаря ЦСКА. Дзюба же таким образом записал на свой счет третью результативную передачу в этом матче.

"Зенит" заслуженно победил, показав действительно чемпионскую игру. Армейцы же выдохлись еще в первом тайме и после перерыва не придумали вариантов для того, чтобы спасти этот матч и испортить праздник сине-бело-голубым. Такое развитие событий было ожидаемо еще после поединка ЦСКА и "Динамо". У армейцев осталось крайне мало сил в конце сезона: молодые игроки устали, а в трансферное окно у команды Виктора Ганчаренко не появилось достойной подмоги, как у "Зенита".

Однако для ЦСКА такое положение дел может оказаться фатальным. Из-за поражения "Зениту" красно-синие не только потеряли надежды на Лигу чемпионов, но и сравнялись по очкам с "Арсеналом". Это означает, что армейцы на волоске от вылета из еврокубковой зоны. Осталось всего два матча, чтобы это исправить. И в этих играх ЦСКА нужна только победа.