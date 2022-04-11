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Эксперты прокомментировали скандальный жест 15-летнего российского гонщика

Не так поняли? Как обвиненный в нацизме российский гонщик объяснил свой жест
спорт

Российский гонщик Артем Северюхин во время церемонии награждения на этапе чемпионата Европы по картингу показал жест, напоминающий нацистское приветствие. После инцидента Международная автомобильная федерация (FIA) возбудила дело против 15-летнего спортсмена, а его команда Ward Racing объявила о разрыве с ним контракта. Расскажем, что о поведении гонщика думают политики и общественные деятели и как свой поступок объяснил сам Северюхин.

"Мы не можем продолжать сотрудничество"

Фото: youtube/FIA

Скандал с участием Артема Северюхина случился на первом этапе чемпионата Европы по картингу в Португалии. Уроженец Свердловской области, который из-за введенных против России санкций выступает под итальянским флагом, пришел к финишу первым. На пьедестале Северюхин показал жест, напоминающий "римский салют". После этого гонщик рассмеялся.

Инцидент попал в трансляцию соревнований на YouTube-канале Международной автомобильной федерации, позднее видео поспешили удалить. Кроме того, FIA убрала все публикации о соревнованиях в Португалии со своего сайта. Пресс-служба федерации объявила в своих соцсетях, что проведет дисциплинарное расследование в отношении 15-летнего спортсмена.

В пресс-службе Российской автомобильной федерации (РАФ) сообщили, что меры по отношению к Северюхину будут приняты после заседания Совета по спорту, которое пройдет в ближайшие дни. Пресс-секретарь Мария Мельникова в ответ на один из комментариев в своем телеграм-канале сообщила, что FIA рассматривает вариант с пожизненной дисквалификацией Северюхина.

Считаем неприемлемым любое, даже случайное проявление фашизма и нацизма в российском автоспорте и у российских спортсменов.
пресс-служба Российской автомобильной федерации

В то же время президент РАФ Виктор Кирьянов призвал не торопиться с оценками поведения Северюхина раньше времени, сообщает "Газета.ру". "Это страшная глупость! Он выступает под итальянским флагом, в Италии находится, лицензия у него тоже итальянская. Отец говорит, что это глупость! Но факт в том, что мы видим кое-что похожее (на нацистское приветствие. – Прим. ред.). Но это еще не говорит о том, что он именно его хотел продемонстрировать", – заявил Кирьянов.

В свою очередь, автомобильный клуб Италии уже отозвал спортивную лицензию, уточняет РИА Новости. "Решение было принято немедленно и передано спортивной юстиции, чтобы она могла определить дальнейшие санкции", – подчеркнули в ACI.

В шведской команде Ward Racing не стали ждать выводов федераций и решили прекратить работу с Северюхиным. "Исходя из данного инцидента, мы не можем продолжать сотрудничество с гонщиком и намерены расторгнуть с ним действующий контракт", – заявили в пресс-службе команды.

"Колесо вместо головы"

Фото: FIA Karting

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев считает, что 15-летнего гонщика необходимо простить. Парламентарий заявил РБК, что взрослые не провели с Северюхиным должной воспитательной работы. К таким вещам надо пристально относиться, так как к спортсмену на пьедестале приковано внимание всего мира, подчеркнул Свищев.

"Ничего серьезного он не сделал, ничего не произошло, за исключением того, что эти жесты для многих миллионов людей являются запрещенными и недопустимыми. Для него это просто некое ребячество. Задача взрослых и тренеров – не допускать таких необдуманных вещей", – поделился Свищев.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре со Sport 24 назвал жест российского гонщика очень странным. "Думаю, нормальный человек так делать не будет, понимая, на что это может быть похоже. Скажу так: учитывая его возраст, он недоросль без головы или просто идиот. Ну а как еще назвать его?" – отметил Губерниев.

Повторюсь, нормальный человек никогда бы так не сделал. Если ты недоросль, у которого автомобильное колесо вместо головы, – это другое дело. Его просто плохо воспитывали родители и тренеры. С моей точки зрения, этот парень – плохо воспитанный, бестолковый Митрофанушка.
Дмитрий Губерниев
спортивный комментатор

Руководитель отдела по взаимодействию с Вооруженными силами, МЧС, правоохранительными учреждениями и ветеранскими организациями Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Арон Гуревич заявил РИА Новости, что жест Северюхина нужно расследовать, но с поправкой на юный возраст гонщика.

"Как можно судить строго 15-летнего подростка? Тем более что он не шахматист и даже не игрок в олимпийский покер или какие-то более интеллектуальные игры, чем руление картинговой машиной. Может быть, он еще и по развитию отстает в каком-то смысле, не дотягивает еще", – говорит представитель ФЕОР.

В то же время Гуревич поддержал расследование Международной автомобильной федерации. По его словам, очень важно обращать внимание на подобные инциденты.

"Я всего лишь благодарил"

Фото: телеграм-канал "Российская автомобильная федерация (РАФ)"

Пресс-секретарь РАФ Мария Мельникова опубликовала у себя в соцсетях официальную цитату Артема Северюхина по инциденту в Португалии. По словам гонщика, его просто не так поняли.

"Я выиграл этап чемпионат Европы и был очень рад и счастлив. Я из России. Я благодарил команду и своих родных из России. Кто-то усмотрел в моих действиях нехороший жест, это не так. Я всего лишь благодарил. Я русский, я из России и за свою страну", – сказал 15-летний спортсмен.

Позже в телеграм-канале федерации появилось видео с извинениями Северюхина. Гонщик еще раз подчеркнул, что в его жесте не было никакого оскорбительного подтекста. Он заявил, что никогда не поддерживал нацизм и считает его одним из самых страшных преступлений против человечества.

Я выступал под итальянской лицензией, выиграл гонку под итальянским флагом. И ребята перед подиумом показывали мне, что в Италии в таких случаях принято ударять себя по груди в районе сердца, высказывая благодарность. Я всего лишь хотел изобразить этот жест.
Артем Северюхин
российский гонщик

Северюхин признался, что осознает свою вину и готов понести наказание. Он добавил, что своим поступком не хотел оскорбить зрителей, свою команду и других участников соревнований.

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