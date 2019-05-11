Как "Локомотив" разгромил "Рубин"

10 мая в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги "Локомотив" на своем поле принимал "Рубин". Железнодорожники обыграли казанский клуб со счетом 4:0. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как исход матча решила ошибка в самом начале игры и почему "Локо" похоронил не только "Рубин", но и еще одну интригу чемпионата.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Вряд ли кто-то ждал в матче "Локомотива" и "Рубина" обилия голов. Самым популярным счетом между этими двумя командами за последние три года (с учетом кубковых встреч) был 1:0. Поэтому на бумаге железнодорожникам предстоял довольно сложный матч: нужно было придумать, как вскрыть надежную оборону "Рубина", и при этом самому не попасться на контратаках гостей. Но на деле казанцы сами решили все проблемы "Локомотива".

Матч начался с неожиданного пенальти в ворота "Рубина" уже на третьей минуте. Воспитанник железнодорожников Вячеслав Подберезкин, ныне выступающий за казанцев, сфолил на самом краю штрафной: во время верхового единоборства он задел локтем по лицу Алексея Миранчука. Арбитр незамедлительно показал на точку и предъявил Подберезкину желтую карточку. Одиннадцатиметровый реализовал другой Миранчук, Антон, сильно пробив в противоположный от вратаря угол.

Вероятно, что именно этот пенальти надломил "Рубин" и решил судьбу всего матча. Потому что спустя семь минут казанский клуб снова провалился и пропустил второй гол, на этот раз с игры. Все началось с того, что Владислав Игнатьев без всякого сопротивления прошел по правому флангу от одной штрафной до другой. Затем двадцатый номер "Локомотива" отдал передачу на Рифата Жемалетдинова, который сначала сыграл в стенку с Алексеем Миранчуком, а затем прорвался по бровке и прострелил в центр. Комбинацию красиво замкнул Федор Смолов.

После этого гола игра, по сути, была сделана. Оставшиеся 80 минут "Локомотиву" можно было спокойно катать мяч и не допускать провалов в обороне. Но в начале второго тайма все тот же Вячеслав Подберезкин упростил задачу донельзя. Судя по всему, полузащитник "Рубина" просто забыл о том, что у него уже есть "горчичник". Потому что на 55-й минуте он со спокойной душой толкнул в спину бежавшего в атаку Алексея Миранчука и получил еще одну желтую. А затем искренне удивился, что она превратилась в красную.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Но даже несмотря на игровое и количественное преимущество "Локомотив" не стал останавливаться на достигнутом. На 73-й минуте железнодорожники заработали угловой, который привел к третьему голу. Алексей Миранчук от флажка навесил в центр штрафной, где из-за защитников выпрыгнул Гжегож Крыховяк и головой вколотил снаряд в сетку. Под конец игры футболисты "Рубина" совсем расклеились. На 87-й минуте гости потеряли мяч в середине поля, что привело к быстрой контратаке. С мячом оказался Антон Миранчук, который вывел Хвичу Кварацхелию один на один с вратарем. А молодой нападающий без проблем переиграл голкипера "Рубина.

"Локомотив" таким образом еще сильнее обосновался на второй строчке в турнирной таблице. Чисто теоретически железнодорожники все еще могут потерять очки и уступить серебряные медали "Краснодару" или даже ЦСКА. Но и "быки", и армейцы, в отличие от "Локо, сейчас на спаде. Поэтому, скорее, потеряют очки именно они. Тем более, что "Краснодару" предстоит две игры на выезде: сначала с "Енисеем", а затем с "Арсеналом", который в этом году пока не потерпел ни одного поражения. А в последнем туре – домашний матч против "Рубина".

ЦСКА же через несколько дней на выезде сыграет с "Зенитом", а затем два домашних поединка: против "Ахмата" и "Крыльев Советов". Но и в матчах с этими соперниками от команды Виктора Ганчаренко можно ждать сюрпризов – красно-синие явно доигрывают сезон из последних сил. Это, в частности, показала игра с "Динамо". Что касается "Локомотива", то ему предстоит сразиться в гостях с "Уралом" и дома с тонущей "Уфой". Брать шесть очков в этих матчах не можно, а, скорее, нужно. Так или иначе сегодня железнодорожники уже обеспечили себе еврокубки. Осталось только понять какие.