Как "Спартак" упустил победу с "Рубином" за три минуты до конца матча

В понедельник завершился 26-й тур Российской премьер-лиги. Последней игрой тура стала встреча между "Спартаком" и "Рубином". Поединок закончился со счетом 1:1. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает о том, почему красно-белые значительно усложнили себе жизнь, сыграв с казанским клубом вничью.

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

В "Спартаке" наверняка были бы не против, если бы чемпионат России закончился прямо сейчас. А еще лучше - до зимнего перерыва. Тогда красно-белые находились на четвертой строчке и всерьез претендовали на то, чтобы сыграть в групповом этапе Лиге Европы. Конечно, на пятки наступал "Локомотив", но железнодорожники на тот момент только начали демонстрировать внятный футбол, а впереди у "Спартака" было еще больше десяти туров, чтобы укрепить свои позиции.

Однако "Локомотив" во второй части сезона неожиданно выдал беспроигрышную серию из девяти матчей. Сейчас железнодорожники занимают второе место и борются не только за место в Лиге чемпионов, но и за чемпионство (пусть и в теории, но все же). А "Спартак" из последних сил держится за пятую строчку, которая гарантирует красно-белым участие в квалификации Лиги Европы. И сегодня команда Олега Кононова оказалась еще на шаг ближе к непопаданию в еврокубки.

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Если проводить аналогии с "Игрой престолов" (финальный сезон которой не могли пропустить в том числе и в Российской премьер-лиге - чего только стоил антураж вокруг матча "Ростова" и "Спартака", а также трибуна с Королем Ночи на матче "Локо" и "Енисея"), то пятое место - это Стена, а "Спартак" - это люди, которые изо всех сил пытаются защитить Вестерос от Белых Ходоков - в нашем случае это "Арсенал", "Ростов" и "Оренбург".

И эта Стена уже пала. В воскресенье "Арсенал" сыграл вничью с "Оренбургом" и временно забрался на пятую строчку. Для того, чтобы вернуть себе место, "Спартак" должен был как минимум сыграть с "Рубином" вничью. Этот "как минимум" в итоге и случился. Однако на "как максимум" красно-белых почему-то не хватило.

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

"Спартак" мог забить уже на 13-й минуте. После подачи со штрафного Фернандо головой мощно пробил Софьян Ханни. Но Иван Коновалов вытащил мяч из-под самой перекладины. Спустя три минуты огрызнулся уже "Рубин". Руслан Камболов сделал длинный заброс на правый фланг, где находился Ибрагим Цаллагов. Третий номер казанцев в касание отдал пас на выходившего один на один Дмитрия Полоза. Но нападающий "Рубина" запустил мяч мимо ворот.

На 18-й минуте снова момент был у "Спартака", но Зе Луиш не смог попасть в ближний угол. Тем не менее, пять минут спустя красно-белые все-таки открыли счет. Роман Зобнин попытался пробить из-за пределов штрафной, но удар у защитника "Спартака" не вышел, мяч отскочил к Фернандо. Бразилец развернулся и отправил снаряд точно в ближний угол. Почти сразу же Ханни мог удвоить счет. На этот раз вратарь был бы бессилен, но алжирцу не хватило точности. Еще один момент у "Спартака" возник перед самым перерывом. Хозяева заработали опасный штрафной, Фернандо неплохо пробил, однако Иван Коновалов выручил "Рубин".

Во втором тайме "Спартак" имел еще меньше моментов, чем в первом. Во многом благодаря тому, что сильно прибавил "Рубин". Почти сразу же после перерыва гости могли сравнять счет. На 50-й минуте едва не забил Дмитрий Полоз, но Александр Максименко спас команду, а Цаллагов неудачно сыграл на добивании.

Тем не менее "Рубин" все-таки дождался своего шанса. На 87-й минуте гости организовали позиционную атаку, последовала передача с правого фланга, которую пытался прервать Георгий Джикия. Однако мяч отскочил к защитнику гостей Егору Сорокину, и тот расстрелял ворота "Спартака".

"Рубин" едва не забил еще один мяч. Уже в добавленное время Роман Зобнин ошибся и отдал передачу на Полоза. Но Дмитрий не распорядился подарком защитника "Спартака" и пробил из-за пределов штрафной - Максименко оказался на месте. После этой игры красно-белые уже не имеют права на ошибку. "Арсенал" всего на одно очко отстает от "Спартака" и в любой момент может взлететь на пятую строчку.

Поэтому команде Олега Кононова нужно побеждать в остальных матчах и надеяться, что конкуренты за место в еврокубках растеряют очки. Главное, чтобы не растерял очки сам "Спартак". Ведь "Арсенал" близко.