Как "Локомотив" сделал "Зенит" чемпионом

4 мая решилась главная интрига нынешнего сезона Российской премьер-лиги. В 27-м туре РПЛ московский "Локомотив" проиграл "Арсеналу", благодаря чему петербургский "Зенит" досрочно стал чемпионом.

Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает о том, чего не хватило железнодорожникам для успеха в матче с туляками и почему все еще рано подводить итоги чемпионата.

Победа "Зенита" в этом сезоне, независимо от футбольных предпочтений, была довольно ожидаема. Сине-бело-голубые лидировали по итогам первого круга, а во втором главные преследователи – "Краснодар" и ЦСКА – стремительно начали терять очки, отставая от петербуржцев все дальше и дальше. Несмотря на это, интрига в битве за первое место в какой-то момент получила второе дыхание.

Неожиданно воспрял и начал набирать очки чемпион прошедшего сезона "Локомотив". До матча с "Арсеналом" красно-зеленые не проиграли ни одной игры в 2019 году. Но для того, чтобы железнодорожники смогли защитить титул, "Зенит" должен был растерять все свое преимущество. А этого, к сожалению болельщиков "Локо", так и не произошло. Даже несмотря на некоторый спад ближе к концу чемпионата, команда с берегов Невы медленно, но верно двигалась к очередному титулу.

Залогом победы "Зенита", в первую очередь, оказалась грамотная трансферная кампания, которую клуб провел этой зимой. Сердар Азмун, Ярослав Ракицкий, Вильмар Барриос – эти футболисты идеально вписались в игру сине-бело-голубых и внесли едва ли не наибольший вклад в победу "Зенита" в чемпионате. Азмун сразу после перехода начал забивать и несколько туров назад догнал Федора Чалова (а формально – перегнал) в списке бомбардиров, Ракицкий раскрыл способности исполнителя штрафных ударов, а Барриос стал одним из лучших опорников РПЛ.

В такой ситуации сложно было рассчитывать на то, что "Зенит" упустит чемпионство. Даже поражение в матче с "Ахматом" (от которого команда Сергея Семака ушла на 87-й минуте), скорее всего, кардинально не изменило бы ситуацию на самой вершине турнирной таблицы. Во многом из-за того, что случилось позднее в Туле. "Арсенал", как и "Локомотив", не проиграл ни одного матча в 2019 году. Но еще интереснее то, что туляки пропустили во втором круге всего два мяча. Так что для того, чтобы распечатать ворота "оружейников", "Локо" нужно было постараться.

Однако "Арсенал" уже с первых минут включился в активный прессинг, намереваясь забить быстрый гол. "Локомотив" успешно отбивался, но хватило железнодорожников ненадолго. На 24-й минуте гости ошиблись в обороне: Лука Джорджевич скинул мяч на Игоря Горбатенко, тот на ложном движении попытался отдать пас направо. Передачу вроде бы перехватил Мацей Рыбус, но у поляка поехала нога и он лишь неуклюже катнул мяч в сторону. Как выяснилось секундой позже, прямо под удар Зелимхану Бакаеву, который красиво положил снаряд в дальний угол.

На 32-й минуте "Локомотив" мог сравнять: железнодорожники разыграли опасный стандарт, оказались первыми на подборе и снова отправили мяч в штрафную. Из-за защитников "Арсенала" удачно выпрыгнул и пробил головой Антон Миранчук, однако удар оказался неточным. А на 40-й минуте едва не забил второй гол "Арсенал". Сергей Ткачев прошел по центру, сыграл в "стенку" и ворвался в штрафную "Локомотива". Но зарядил мяч рядом со штангой.

Тем не менее второму голу "Арсенала" в этот вечер все же суждено было случиться. Причем произошло это вновь из-за ошибки – на этот раз совсем чудовищной – защиты "Локо". На 59-й минуте гости большими силами пошли в атаку, однако опасный момент в штрафной хозяев не увенчался успехом и туляки выбили мяч из штрафной. Снаряд отлетел к Соломону Кверквелии, который решил отдать передачу на вратаря. И все бы ничего, если за его спиной не было Луки Джорджевича. Черногорец перехватил пас, переиграл выбежавшего в поле Гилерме и отправил мяч в пустые ворота.

"Локомотив" пытался отыграться, но счет до конца матча так и остался неизменным. В итоге триумф "Арсенала" (или поражение "Локо", кому как нравится) принес "Зениту" пятую в истории клуба победу в чемпионате России. Пусть это не случилось напрямую после игры петербургской команды на своем поле, как это было в прошлом году в матче "Локомотива" и "Зенита" в 29-м туре. Тогда, напомню, железнодорожники драматически вырвали победу в конце поединка и сразу же отпраздновали чемпионство на стадионе в Черкизове.

Но и без этой красоты титул "Зенита" оказался для болельщиков долгожданным праздником. Вполне хватило символизма в том, что один из голов, сделавший петербургскую команду досрочным обладателем титула, забил арендованный Тулой игрок сине-бело-голубых Лука Джорджевич. Конечно, очередной победы в чемпионате петербуржцам пришлось ждать не 16 лет, как "Спартаку", и не 14 лет, как "Локомотиву", а всего четыре года, но что с того? В нынешнем сезоне "Зенит" победил абсолютно заслуженно. Остается лишь поздравить их с этим.

Однако чемпионат еще не закончен, и подводить его итоги рано. Сохранит ли "Локомотив" вторую строчку, а "Спартак" – пятую? Сыграет ЦСКА в Лиге чемпионов или Лиге Европы? Эти вопросы остаются открытыми. И все может поменяться, пускай и не в отношении первого места. А значит интрига еще жива.