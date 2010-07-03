Осечка "Локомотива" в Туле приносит "Зениту" чемпионство

Фото: телеграм канал Новости Локомотива

Московский "Локомотив" потерпел поражение от тульского "Арсенала" в матче 27-го тура чемпионата России. Встреча, состоявшаяся в Туле, завершилась победой хозяев – 2:0.

После этого поражения "Зенит", располагающийся на 1-й строчке в турнирной таблице, стал недосягаемым для ближайшего соперника, которым и является "Локомотив".

Таким образом, питерский клуб оформляет чемпионство за три тура до окончания первенства. Для "Зенита" это чемпионство стало шестым в истории и пятым – в российской истории. Последний раз питерцы выигрывали чемпионат в 2015 году.

"Локомотив" продолжает борьбу за второе место. В следующем туре москвичи дома примут казанский "Рубин".

Ранее московский "Спартак" одержал выездную победу над екатеринбургским "Уралом". Встреча завершилась со счетом 1:0.