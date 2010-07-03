Осечка "Локомотива" в Туле приносит "Зениту" чемпионство

Московский "Локомотив" потерпел поражение от тульского "Арсенала" в матче 27-го тура чемпионата России. Встреча, состоявшаяся в Туле, завершилась победой хозяев – 2:0.
После этого поражения "Зенит", располагающийся на 1-й строчке в турнирной таблице, стал недосягаемым для ближайшего соперника, которым и является "Локомотив".
Таким образом, питерский клуб оформляет чемпионство за три тура до окончания первенства. Для "Зенита" это чемпионство стало шестым в истории и пятым – в российской истории. Последний раз питерцы выигрывали чемпионат в 2015 году.
"Локомотив" продолжает борьбу за второе место. В следующем туре москвичи дома примут казанский "Рубин".
Ранее московский "Спартак" одержал выездную победу над екатеринбургским "Уралом". Встреча завершилась со счетом 1:0.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.