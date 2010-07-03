"Спартак" одержал победу в Екатеринбурге

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Фото: ТАСС/Серогей Фадеичев

Московский "Спартак" одержал выездную победу над екатеринбургским "Уралом". Встреча 27-го тура чемпионата России завершилась со счетом 1:0.

Автором единственного гола стал Фернандо, отличившийся на 82-й минуте.

На данный момент в активе красно-белых 43 очка. Команда занимает пятое место в турнирной таблице.

В следующем туре москвичи дома примут "Уфу".