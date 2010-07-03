"Локомотив" обыграл "Енисей" в матче чемпионата России

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

"Локомотив" обыграл красноярский "Енисей" в домашнем матче 26-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в воскресенье, 28 апреля, в Москве на арене железнодорожников и завершилась со счетом 2:1.

Счет автоголом открыл игрок "Енисея" Валерий Кичин на 67-й минуте. Сравнял счет Михаил Костюков (84). Победу "красно-зеленым" принес Джефферсон Фарфан (88). Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев на 70-й минуте получил травму и покинул поле на носилках.

На данный момент "Локомотив" находится на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 49 баллов. "Енисей" является аутсайдером чемпионата – красноярский клуб располагается на последней строчке с 16 баллами.

В следующем туре "Локомотив" на выезде сыграет с тульским "Арсеналом".