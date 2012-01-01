Тренер Дарьи Ядерной перестал работать с бегуньей из-за скандала с читерством

Российскую бегунью Дарью Ядерную обвинили в жульничестве из-за того, что она якобы срезала дистанцию практически на всех главных марафонах мира. По данным СМИ, оптимальные маршруты она строила с помощью смартфона. Как на обвинения отреагировали ее знакомые, соперники и бывшие тренеры, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

Срезала на метро?

Фото: vk.com/Владимир Кузьмин

Обман со стороны российской бегуньи Дарьи Ядерной вскрылся после аннулирования ее результата на Токийском марафоне, который состоялся 2 марта. В столице Японии 35-летняя спортсменка-любитель, которая работает преподавателем в МГИМО и Британской высшей школе дизайна, пробежала 42,2 километра за 2 часа 46 минут и 42 секунды. Это лучший результат среди представительниц нашей страны и 47-й в общем зачете. Однако организаторы выяснили, что Ядерная пропустила несколько контрольных точек и срезала дистанцию.

После этого в соцсетях появились скриншоты карт с маршрутами москвички на марафонах-мейджорах в Нью-Йорке, Берлине, Лондоне, Чикаго и Бостоне. Их достоверность официально не подтверждена, но, судя по ним, Дарья честно пробежала только Бостонский в апреле 2022-го, показав результат в 3 часа 57 минут и 37 секунд. В остальных же случаях есть все признаки читерства – недозволенных методов для улучшения результата, благодаря которым вместо 42,2 она пробегала около 30–35 километров. Например:



в Нью-Йорке (3:16:25) 5 ноября 2023 года Ядерная якобы не преодолела ни одной официальной отсечки в протоколе (на марафонах они каждые 5 километров);

в Берлине (3:17:59) 24 сентября 2023-го Дарья, возможно, срезала примерно пять километров, а ближе к финишу вообще поехала на метро;

в Лондоне (2:54:33) 21 апреля 2024-го Ядерная будто бы преодолела 15 километров всего за 50 минут и при этом у нее нет четырех отсечек;

в Чикаго (2:52:00) 13 октября 2024-го бегунью подозревают в том, что она срезала маршрут несколько раз, а на последних 10 километрах ее пульс взлетел до 190 и выше.

В итоге вместо завоевания заветной "шестеренки" (медали, которую дают за завершение всех марафонов-мейджоров) Дарья Ядерная угодила в международный скандал. По данным СМИ, сокращать маршрут спортсменке помогал смартфон: ее даже фотографировали с гаджетом в руке на марафоне в Нью-Йорке. Также в Сети обратили внимание на особенности ее движения во время соревнований: то она бежала в обычном темпе, то ускорялась до невероятных результатов.

Примечательно, что в Сети до сих пор продается ее книга, написанная на английском языке в 2016 году: "Бежать медленно и спокойно: выиграть гонку с последнего места. От 700 м до марафона за 9 месяцев". Также у нее есть серьезные успехи в основной деятельности. Судя по странице Дарьи Ядерной на сайте МГИМО, она закончила этот институт в 2010-м и в том же году начала там преподавать. На тот момент девушке было около 20. Также с 2012-го она является международным экспертом ЮНИДО ООН по вопросам развития легкой промышленности в России и СНГ.

Плюс Дарья периодически выступает в СМИ и конференциях как fashion-аналитик, маркетолог и бизнес-тренер в индустрии моды. А в апреле 2022-го в статье для "РБК Стиль" Ядерная рассказала об участии в Бостонском марафоне в апреле 2022 года (сконцентрировавшись преимущественно на отношении американцев к россиянам на фоне украинского кризиса) и поделилась мыслями о своем увлечении в целом.





Дарья Ядерная бегунья Марафон, он всегда про преодоление себя, и самая сложная часть начинается как раз после 30-го километра, когда заканчивается топливо в организме и начинается борьба на уровне воли. Марафон – это диалог с собой, когда ты хочешь бросить, но не бросаешь и просто продолжаешь двигаться вперед, шаг за шагом, ради момента победы – над собой, прежде всего, когда пересекаешь финишную черту. И твое сердце действительно разбивается на сотни кусочков и собирается вновь, когда ты преодолеваешь себя, обстоятельства – и доказываешь себе, что все возможно, преодолимо и это тоже пройдет.

После произошедшего Дарья, у которой более 23,5 тысячи подписчиков в соцсетях, шумиху вокруг себя не комментировала.

"Что впечатляет – ее уверенность в себе"

Фото: vk.com/Британская высшая школа дизайна

Дарья Ядерная ранее уже попадалась на жульничестве, за что была дисквалифицирована по итогам полумарафона в ОАЭ в 2021 году. За призовое место на этих соревнованиях она должна была получить деньги.

Одна из участниц соревнований Анастасия в соцсетях назвала соперницу "читером". Она должна была занять третье место и удивилась, когда увидела Дарью Ядерную выше себя. По ее словам, вся трасса была на виду, она не могла упустить соперницу. При этом сама оппонентка утверждала, что пробежала честно.

"Показывает на часах трекер – действительно 21 километр. Я спрашиваю ссылку на Гармин или Страву (трекинговые приложения Garmin Connect и Strava. – Прим. ред.) – не дает. При этом выглядела она в то время так, что представить, что она бежит "половинку" (полумарафон. – Прим. ред.) быстрее чем за 1 час 30 минут, невозможно", – написала Анастасия, указывая на лишний вес соперницы в те годы (по словам знакомых, Дарья благодаря бегу сбросила почти половину от изначально 100-килограммового веса).





Анастасия участница марафона в ОАЭ в 2021 году Я была в бешенстве. <...> По сути, она – вор. В моем случае она хотела своровать призовые деньги.

Тренер Александр Головин написал в соцсетях, что перестал работать с Ядерной в 2023 году как раз из-за ее склонности к жульничеству.

"После этого она стала читить как не в себя", – подчеркнул специалист.

В разговоре со "Спортсом" Головин уточнил, что тренировки перестали "биться" с ее результатами на соревнованиях с 2020 года. По его мнению, обман начался с "неожиданного" выступления Ядерной в Марракеше (3:26:23), благодаря которому она попала на Бостонский марафон.

"И что впечатляет – ее уверенность в себе. Вот мы рассуждали: если ты захочешь считерить, то где будешь это делать? Наверное, на знакомой трассе, в изученном городе. Но ехать в Марракеш и резать какими-то арабскими дворами – это же уму непостижимо! Требует и артистизма, и в хорошем смысле – яиц. Удивительная история. Точно не каждый сделает", – сказал тренер.



В конечном итоге Головин и Ядерная перестали общаться. Рассуждая, зачем все это было нужно бывшей подопечной, он отметил, что Дарья проявляла активность в чатах для похудения.

"Может, хотела выходить на этот благодатный рынок? Я не знаю. Вообще никто из тех, кто был с ней знаком, не понимает: это что-то психологическое или холодный расчет?" – задавался вопросом специалист.

Другой тренер Дарьи Ядерной Владимир Кузьмин, в свою очередь, признался, что отказался от работы с ней на фоне случившегося скандала.





Владимир Кузьмин бывший тренер Дарьи Ядерной Позицию обвинителя не занимаю, но и веры в справедливый результат у меня нет. Если Дарье каким-то чудным образом удастся доказать свою правоту и обелить репутацию, готов принести публичные извинения. Но пока как есть.

Прокомментировал ситуацию и марафонец Григорий Сабиров, который когда-то тренировался вместе с Ядерной. Он назвал ее человеком с "какой-то фантастической упертостью, энергией и достигаторством", однако признал, что бывшие одноклубники замечали за ней попытки срезать дистанцию.

"Я представлял, что Даша так сделала один раз, поддавшись непонятным чувствам, а после вскрытия читинга уже так делать не будет никогда. Но дальше все стало намного хуже", – отметил Сабиров.

Марафонец выступил за чистый спорт и осудил действия бегуньи, однако не поддержал буллинг в ее сторону, "даже если человек сто раз не прав". При этом Сабиров допустил, что теперь Дарье Ядерной будет "прилетать" от бегового сообщества во всех соцсетях.