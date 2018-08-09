"Дядя Федор к нам приехал": почему Смолов перешел в "Локомотив"

9 августа московские "железнодорожники" закрыли еще одну громкую сделку. В столичный клуб официально перешел нападающий "Краснодара" Федор Смолов – игрок российской сборной, удачно выступившей на чемпионате мира. Спортивный обозреватель портала Москва 24 рассуждает о причинах перехода и том, что может получиться у форварда в новой команде.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Федор Смолов – поистине неординарный футболист и такой же неординарный человек. И дело даже не в том, что он весь "забит" татуировками, не стесняется роскошной жизни, стильно одевается, но в то же время еще и достаточно эрудирован. А в том, как быстро он умудряется превращаться из антигероя в героя и наоборот. При том, что причины для этих метаморфоз зачастую абсолютно случайны. Но вот реакция на них самого Федора – это то, за что одни его любят, а другие – ненавидят. Ну или хотя бы недолюбливают.

Вся карьера Смолова – одна сплошная зебра. В 17 лет дебютировал за основу "Динамо", но за пять лет (если не считать аренд) забил в "Динамо" всего три мяча. А его безголевая серия в какой-то момент даже превратилась в мем. Хотя задолго до шуток в интернете Федор успел поиграть в Европе. И даже мог там выстрелить.

В 2010 году "бело-голубые" отдали нападающего в аренду в "Фейеноорд". Талант в молодом игроке видели и нидерландские СМИ, и тогдашний тренер ротердамского клуба Марио Беен. И поначалу все шло неплохо: Смолов попадал в старт и хоть не забивал, но активно действовал в атаке. Потом энтузиазм форварда пошел на спад. А после половины сезона Федор и вовсе попросился обратно в "Динамо".

Потом была аренда в "Анжи". Там Смолов запомнился всего двумя голами, один из которых – в ворота "Динамо". По-настоящему Федор заиграл лишь в "Урале", куда его также отдали в аренду. Екатеринбуржцы звезд с неба не ловили. К тому же, там не было проходных матчей, как и не было игроков, которые могли бы вытеснить Смолова из старта. Нападающий воспользовался шансом сполна – забил за сезон восемь голов и стал однозначно лучшим игроком клуба в том году.

Фото: ТАСС/Виталий Тимкив

Но поистине звездный час для форварда наступил в "Краснодаре", куда Смолов перебрался в 2015-м. Нападающий идеально вписался в схему кубанского клуба, который делал (и делает) ставку на атаку. За три года в "Краснодаре" Смолов забил полсотни голов, а по итогам прошедшего сезона и вовсе был признан лучшим игроком турнира. Федору прочили переезд (или, вернее, возвращение) в Европу, к игроку присматривался "Вест Хэм" и до чемпионата мира этот трансфер казался почти решенным. Но все поменял мундиаль и то, что произошло после.

На домашнем ЧМ Смолов, мягко говоря, не зажег. Причина проста: Федор был единственным игроком из команды Черчесова, который абсолютно никак не вписывался в поставленную схему. Главный тренер сборной России требовал от игроков выполнения определенных установок, делал из команды этих универсальных солдат (в чем сам позднее признавался). Смолов же хотел креатива и нестандартных действий, как в "Краснодаре".

Отсюда все эти попытки сыграть один в один, сделать красивее, а не проще. И если в команде Сергея Галицкого это получалось, то в сборной не было ни исполнителей, ни тактических возможностей. Отсюда же, к слову, была попытка забить "паненкой" в четвертьфинальном матче с хорватами. И попади Федор, это было бы даже эпичнее, чем покер с "Уралом". Но он, увы, не попал.

А цитата Майкла Джордана о том, что он тысячи раз не реализовывал бросок в ответственный момент, после незабитого одиннадцатиметрового выглядела нелепо и снова породила массу шуток. К тому же Смолов стал единственным из сборной России, чья трансферная стоимость после чемпионата мира не выросла, а наоборот упала.

Фото: ТАСС/Интерпресс/Евгений Васильев

Но репутационные неудачи на этом не закончились. Ночью 1 августа Федор попал в аварию в Краснодаре. Никто (кроме машины) не пострадал, но Смолов почему-то с места ДТП скрылся. Естественно, эту историю раздули СМИ, и игрок снова оказался в центре внимания (кстати, за оставление места аварии его все-таки лишили прав на год). Возможно, именно это и стало критической точкой, после которой Федор решил сменить обстановку и вместе с ней и клуб.

В этой ситуации сразу и не скажешь, для кого этот трансфер удачнее. "Локомотив" долгое время искал нападающего. Эдер хоть формально и закрыл эту позицию, но на деле кризис в атаке у "железнодорожников" так и не закончился. Первые два тура без голов это лишний раз доказывают. Поэтому лучший форвард прошлого года, к тому же с российским паспортом – это двойное попадание.

Другое дело, что Федор играл в "Краснодаре" преимущественно в тактической схеме 4-3-3, то есть аж с тремя игроками в атаке. И как Юрий Семин будет встраивать Смолова в команду, где в прошлом сезоне не было нападающих, и на острие часто оказывался 33-летний Джефферсон Фарфан, – большой вопрос. Но то, что Смолов для "Локомотива" – лучший вариант на российском рынке, практически вне сомнений.

"Локомотив" для Смолова – это такой же успех. "Железнодорожники" впервые за долгое время сыграют в Лиге чемпионов, и это лучшее время, чтобы проявить себя. Учитывая почти полное отсутствие конкуренции на позиции центрфорварда, шансов для этого будет предостаточно.

Но главное – это "воспитательный фактор". Команда, которая за последние годы обрела славу реаниматолога загубленных карьер, вернула в большой футбол не только Фарфана, но и человека с весьма непростым характером – Игоря Денисова, однозначно лучшего опорника премьер-лиги прошлого сезона. В этом году "железнодорожники" решили провернуть похожий трюк с Хеведесом и Крыховяком, компанию которым составит и Смолов. А даст ли эта стратегия плоды, посмотрим по итогам сезона.

Тимур Фехретдинов