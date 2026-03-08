Фитнес-эксперт Каневский объяснил популярность единоборств среди женщин

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, почему у девушек стали популярными занятия единоборствами и на что обратить внимание перед началом занятий новичкам.

Последние годы я активно занимаюсь единоборствами, как правило, с персональным тренером. Занятия проходят в бойцовском клубе, что исключает посещение заведения людьми, которые привыкли ходить в обычные фитнес-клубы ради тренажерного зала, групповых программ или бассейна.

То есть аудитория преимущественно мужская, особенно на групповых занятиях. При этом за последние годы я наблюдаю тенденцию повышенного роста интереса к единоборствам именно у прекрасной половины человечества: это хорошо видно как по количеству клиенток, занимающихся персонально, так и по отдельно созданным группам именно для женщин.

С чем связан этот интерес и на что стоит обратить внимание – разберем в этом материале.

Фото: Москва 24

Одной из основных причин посещения именно единоборств прекрасной половиной человечества является психологическая разрядка. Причем эту версию я не раз слышал как от самих клиенток, так и от их тренеров. Самое интересное, что многие девушки начали заниматься тем же боксом после расставания или даже развода. Это даже некий тренд.

Вторая причина – это разнообразие и интенсивность занятий. Как правило, тот же тренажерный зал наскучивает очень быстро именно потому, что в нем все время приходится делать "одно и то же". Другое дело – единоборства: длительная и разнообразная разминка, большое количество новых движений, для которых выполняют подходящие упражнения, работа на "лапах", боксерском мешке, в парах и даже спарринги не дают скучать. Все время приходится выполнять что-то новое.

Третий фактор – это колоссальный расход калорий. Полноценная тренировка по боксу сжигает больше энергии, чем занятие на кардиотренажерах. Правда, и длительность тренировки обычно составляет полтора часа.

Еще одним существенным плюсом единоборств можно считать удобство оплаты занятий. Так как их проводят в бойцовских клубах, клиенту нет необходимости покупать годовую клубную карту. Здесь идет оплата либо только за персональные тренировки, либо за групповые уроки в зависимости от количества занятий в месяц (как правило, от 8 до 12). Это удобно: человек не "привязывается" к конкретному клубу.

При этом важно понимать, что перед началом занятий единоборствами нужно учитывать большое количество вводных.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Во-первых, не должно быть противопоказаний со стороны опорно-двигательного аппарата, а также сердечно-сосудистой системы. Тренировки являются интенсивными и с большим диапазоном движений, поэтому не должно быть ограничений для занятий.

Во-вторых, нужно понимать, что любые единоборства, даже на этапе разучивания техники нанесения ударов, тесно сопряжены с постоянной травматизацией. Скорее это даже является некой нормой, особенно в таких направлениях, где бьют не только руками, но и ногами. Да, как правило, тренер дает отработку максимально деликатно, но это не исключает полное отсутствие легкой травматизации.

Те девушки, которые хотят попробовать себя в спаррингах, должны понимать, что здесь уровень травматизации будет достаточно высоким. Особенно опасны травмы лица, носа, а также сотрясение мозга. Поэтому, если появляется желание тренироваться на таком уровне, важно ясно понимать, какие могут быть последствия для здоровья.

В-третьих, для занятий единоборствами важно правильно подобрать экипировку. Здесь нужно обратить внимание на несколько пунктов.

Не рекомендуется сильно экономить, так как от качества инвентаря зависит его способность защищать руки, ноги, голову от травм. Например, боксерские перчатки, которые защищают запястья и фаланги пальцев от травматизации и при этом способствуют постановке удара, обойдутся в 10 000–15 000 рублей. Боксерский шлем тоже не должен стоить меньше 10 000 рублей, а накладки на голени (для кикбоксинга или тайского бокса) обойдутся в 15 000 и выше.

Но самым важным элементом являются боксерские бинты, которые подходят для всех видов ударных единоборств. Качественные модели стоят от 1 000 рублей.

Для тех девушек, которые хотят попробовать на регулярной основе "стоять в парах", в обязательном порядке нужно приобрести боксерскую капу как важный элемент защиты зубов. Причем, если вы серьезно увлечетесь занятиями, лучше отдавать предпочтение персональной капе, сделанной по слепку прикуса в стоматологии. Да, такие капы достаточно дорогие – от 10 000 рублей, но они дают максимальную защиту во время занятий. Здесь точно не стоит экономить.

Любые регулярные тренировки необходимы для поддержания хорошего самочувствия и функционального состояния. При этом важно, чтобы сами занятия доставляли удовольствие. И если это единоборства, то почему бы и нет?