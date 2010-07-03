Игра на поражение. ЦСКА пропустил от "Фейеноорда" три гола за десять минут

Московский ЦСКА в гостевом матче группового этапа Лиги Европы проиграл роттердамскому "Фейеноорду". Встреча завершилась со счетом 1:3. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как армейцы из номинальных лидеров ЛЕ превратились в фактических аутсайдеров.



Фото: РИА Новости/Стрингер

Выступление российских клубов в еврокубках в этом году – самая настоящая катастрофа. За 12 матчей отечественные команды ("Локомотив", "Зенит" и "Краснодар" – в Лиге чемпионов, ЦСКА – в Лиге Европы) не одержали ни одной победы. И вроде бы в этом нет ничего удивительного – клубный футбол в России последние годы уверенно деградирует. Но, к сожалению, помимо досады и душевного разочарования, это влечет за собой долгосрочные проблемы. Их масштабы нам только предстоит осознать.

Еще несколько лет назад Россия находилась на шестом месте в рейтинге УЕФА, что позволяло нашей стране заявлять в Лигу чемпионов сразу три клуба – два в групповой этап и один в отборочный. Сейчас Россия опустилась на седьмую строчку и лишилась одного места в группе.

Но при текущем положении дел еще через несколько лет попасть в групповой этап ЛЧ сможет только победитель отечественного чемпионата – и то через несколько квалификационных раундов. И это будет абсолютно справедливо. Незачем занимать места команд, которые заслужили их больше.



Еще год назад провал российских клубов в еврокубках можно было списать на случайность, массовое помешательство. Все-таки до этого шатко-валко, но мы умудрялись выходить из группы. Пусть два клуба, пусть даже один. Но сейчас это уже стабильность. На данный момент ни одна российская команда не имеет реальных (а не математических) шансов на попадание весеннюю стадию еврокубков. А если кто-то все же попадет в плей-офф, то это будет расцениваться как чудо.

В Лиге чемпионов у России пока что единственное светлое пятно – это "Локомотив". Но, как бы хорошо ни играли железнодорожники, после трех игр у них всего два очка, то есть на одно больше, чем у того же "Зенита" и "Краснодара". В этом ряду мог бы выделиться ЦСКА, который в статусе номинального лидера начинал кампанию в Лиге Европы. Но что год назад, что сейчас результат для армейцев один и тот же – после трех игр красно-синие занимают последнее место в группе с "Вольфсбергом", загребским "Динамо" и "Фейеноордом". И если с первыми двумя ЦСКА хотя бы сыграл вничью, то с клубом из Роттердама вышло совсем кошмарно.



Фото: РИА Новости/Стрингер

Начало гостевой для ЦСКА игры получилось неплохим. Команды обменивались опасными моментами, и весь первый тайм прошел в обоюдоострой борьбе, где армейцы были достаточно близки к забитому мячу. Но все решили десять минут второго тайма. На 63-й минуте красно-синие провалились в обороне, Оркун Кекчю отпасовал на правый фланг на Стивена Бергейса, тот отпасовал в центр, а Ридгесиано Хапс замкнул комбинацию. На 71-й минуте в ворота Игоря Акинфеева залетел второй гол – с дальней дистанции красиво зарядил Кекчю. И тут же "Фейеноорд" забил и третий. Кекчю вырезал пас в штрафную на Брайана Линссена. Тот, казалось, потерял мяч, но отскок от Хердура Магнуссона – и Лютсхарел Гертрейда закатывает снаряд в ворота. ЦСКА смог ответить лишь одним забитым голом, вернее автоголом: на 79-й минуте Маркос Сенеси после навеса Алана Дзагоева срезал мяч в свои ворота.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер армейцев Виктор Ганчаренко призвал не посыпать голову пеплом из-за того, что российские клубы в 12 еврокубковых матчах не одержали ни одной победы. "У нас еще у каждого есть по три тура. Все‑таки эти поражения и ничьи для нас были сложными. Будем надеяться, что дальше будем играть лучше", – сказал Ганчаренко. Вот только на что надеяться, если проблемы низкого качества игры носят системный характер? ЦСКА и так выступает лучше, чем на старте чемпионата. Именно благодаря этому армейцы на данный момент лидируют в Российской Премьер-лиге. И лишь в еврокубках вскрывается реальный уровень команд РПЛ. Можно сколь угодно долго уповать на чудо, но итог, скорее всего, будет тем же, что и в прошлом году. И дальше – только хуже.