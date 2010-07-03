"Краснодар" проиграл "Севилье", ведя в два мяча. Еще и в большинстве

"Краснодар" в гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов уступил испанской "Севилье". Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу андалузцев. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как одна ошибка перечеркнула все старания быков и почему "Краснодар" с "Зенитом" все еще выступают хуже "Локо".



Фото: AP/Miguel Morenatti

Спустя три тура ЛЧ российские клубы так и не добыли ни одной победы в турнире. В активе "Локомотива", "Зенита" и "Краснодара" четыре очка в девяти матчах. Это можно было бы назвать провалом, но сложно назвать неожиданностью: все-таки год назад из группы Лиги чемпионов не вышла ни одна отечественная команда. Другое дело, какое впечатление при этом пока что оставляет игра наших клубов. Не стыдно пока, как ни странно, только за "Локомотив". Железнодорожникам попалась самая сложная группа, но команда Марко Николича выжимает из себя все соки и даже умудряется набирать в ней очки.



Меньше всего понимания, напротив, вызывает "Зенит". С точки зрения подбора игроков питерцы имеют самый мощный состав в нашей стране. Но показывают куда более слабый результат.



Сине-бело-голубые провалили дебютный матч, нелепо проиграв "Брюгге". Затем попытались выставить автобус против дортмундской "Боруссии" – и снова мимо. А в последнем матче наконец-то могли добиться победы, дожми они "Лацио". Но опять не хватило концентрации, и в итоге только ничья.

"Краснодар" в плане качества игры находится где-то посередине между "Локо" и "Зенитом". Быки вроде бы выдали неплохой старт, на выезде сыграв вничью с "Ренном". Потом был обидный, но ожидаемый проигрыш "Челси". А вот что случилось в поединке с "Севильей", сказать сложно. Конечно, итоговый результат тоже был в целом предсказуем. И если кто-нибудь со стороны глянул на счет, то наверняка подумал бы, что "Краснодар" вряд ли мог победить, но изо всех сил бился с испанским клубом. Однако все было с точностью до наоборот.



Фото: AP/Miguel Morenatti

Начало матча для быков сложилось не просто хорошо, а идеально. "Севилья" давила первые 15 минут, но "Краснодар" выдержал этот натиск. А затем великолепно использовал единственный свой шанс. На 17-й минуте команда Мурада Мусаева заработала опасный штрафной, Магомед-Шапи Сулейманов пробил точно в дальний угол. Спустя несколько минут "Краснодар" организовал еще и пенальти: андалузцы сфолили на Маркуса Берге, и судья после просмотра видеоповтора справедливо указал на точку. Одиннадцатиметровый удар реализовал сам Берг, удвоив преимущество быков в матче. Тем не менее "Севилья" до перерыва смогла отыграть один мяч. На 42-й минуте Жоан Жордан с фланга сделал заброс в штрафную, Иван Ракитич выскочил и с острого угла головой переправил мяч в сетку.

Уже в дополнительные минуты первого тайма везение снова вернулось на сторону "Краснодара". Испанцы остались в меньшинстве после того, как Хесус Навас срубил выходившего один на один Кристоффера Олссона и получил за это прямую красную карточку. Казалось, что второй тайм теперь – это уже формальность и быки увезут из Севильи как минимум ничью. Но после перерыва с "Краснодаром" случился настоящий кошмар. Испанцы в меньшинстве продолжили создавать моменты в штрафной российской команды, а подопечные Мурада Мусаева прижались к своим воротам. Поворотным стал эпизод на 69-й минуте. Кайо невероятным образом ошибся в обороне, подарив мяч Юссефу Эн-Несири, и тот за мгновения сделал из этого гол. А на 72-й минуте все тот же Эн-Несири сделал дубль, оказавшись первым на добивании после отскока снаряда от штанги.

"Краснодар" уже не смог оправиться от такого развития событий. Последние минуты быки провели в мощном давлении на ворота "Севильи", но делать это очевидно нужно было раньше. Испанцы даже в меньшинстве с легкостью довели дело до победы, а команда Мурада Мусаева бесславно отправилась домой. Впрочем, результат абсолютно справедлив: быки проявили слабоволие и уступили, имея численное преимущество, команде, идущей в испанском чемпионате на 16-м месте.