Защита Николича. "Локомотив" не проиграл "Атлетико" впервые за 13 лет

Московский "Локомотив" в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов сыграл вничью с мадридским "Атлетико". Встреча завершилась со счетом 1:1. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, почему железнодорожники переиграли испанцев, даже несмотря на счет.
"Локомотив" продолжает удивлять. Насколько плохо железнодорожники играют в Российской Премьер-лиге, настолько же хорошо – в Лиге чемпионов. Оно и понятно: команда Марко Николича совершенно очевидно делает ставку на как можно более успешное выступление в еврокубках. Похожая история была и при Юрии Семине в прошлом сезоне. Но тогда красно-зеленые в погоне за двумя зайцами упустили обоих. Сейчас же "Локомотив" невероятно собран и выдает один достойный матч за другим. Сначала выездная ничья с "Зальцбургом", затем неожиданно обидный (ведь могли и победить) проигрыш "Баварии", и теперь – очередное очко в поединке с "Атлетико". Конечно, считать это полноценным успехом вряд ли стоит. Но и не отметить игру "Локо" тоже нельзя. С нынешним составом Николич и правда выжимает максимум, показывая при этом не столько красивый футбол, сколько результат.
"Атлетико" изначально виделся едва ли не сложнейшим соперником в группе. До нынешнего розыгрыша "Локомотив" встречался с "матрасниками" пять раз: трижды в Кубке УЕФА/Лиге Европы и дважды – в Лиге чемпионов. И лишь в дебютной встрече команд в 2007 году была зафиксирована ничья – 3:3. Все остальные матчи "Локо" проиграл с общим счетом 1:12. Поэтому перед домашним поединком с "Атлетико" Марко Николич предупредил: игра будет напоминать скорее шахматы, нежели футбол. "Бавария" позволяла создавать моменты, но "Атлетико" куда более коварен. Такую команду можно одолеть только сыграв умнее ее. И у "Локомотива" это получилось. Главный тренер железнодорожников перестроил схему под 4-4-2 – именно в таком формате неизменно играют мадридцы. Помимо этого Николич выбрал грамотную тактику и очень умело сыграл на слабостях команды Диего Симеоне.
"Локомотив" логично сделал ставку на игру вторым номером и максимально качественные контратаки. Одна из таких могла закончиться голом на 12-й минуте, но пас Федора Смолова прошел мимо забегавшего в штрафную Антона Миранчука. Железнодорожники неплохо контролировали игру. Тем не менее первый гол все же забили гости. На 18-й минуте Эктор Эррера сделал длинный заброс, Хосе Хименес переправил мяч головой в ближний угол – Гилерме не спас. Однако "Локо" достаточно быстро отыгрался. На 22-й минуте Федор Смолов при подаче угодил мячом в руку Эррере. Главный арбитр после просмотра видеоповтора назначил одиннадцатиметровый удар, который реализовал Миранчук. Пропустив гол, "Атлетико" стал еще больше душить "Локо". До конца тайма "матрасники" могли забивать минимум дважды. Но в первый раз спасла перекладина, а во второй – Луис Суарес забрался в офсайд.
После перерыва команда Диего Симеоне продолжила гнуть свою линию. Почти сразу "Атлетико" едва снова не вышел вперед. Жоао Феликс навесил на дальнюю штангу, передачу замкнул Суарес, но мяч угодил точно в Гилерме. Немного позднее вратарь "Локо" уже вполне осознанно спас свою команду, несколько раз красиво отразив удары Феликса. На 66-й минуте гости все же забили еще – Суарес отправил мяч в сетку после попадания в крестовину от Коке. Однако боковой арбитр зафиксировал офсайд. "Локомотив" выдержал этот прессинг и в конце концов сам получил шанс забить еще. Сначала дальний удар нанес Гжегож Крыховяк. А на 73-й минуте у болельщиков "Локомотива" явно случилось дежавю: на левом фланге к воротам на всех парах несся Зе Луиш, справа бежал Рифат Жемалетдинов. Видимо, вспомнив игру с "Баварией", кабо-вердианский нападающий на этот раз вместо удара отдал пас. И вновь решение Зе Луиша оказалось неверным – передачу перехватил защитник "Атлетико".
Концовка ожидаемо вышла валидольной, но "Локомотив" выстоял и не проиграл мадридской команде – впервые с 2007 года. А Марко Николич, пусть и добился ничьей, но фактически победил в шахматной партии Диего Симеоне. Ведь "Локомотив", имея объективно более слабый состав, сумел разоружить "Атлетико" и не позволил добиться комфортного для мадридцев результата. Насколько это поможет самим железнодорожникам в битве за евровесну, говорить по-прежнему рано. Впереди у "Локо" две игры на выезде – против "Атлетико" и "Баварии". А между ними – последняя домашняя встреча с "Зальцбургом". Рассчитывать все еще стоит главным образом на третье место и попадание в Лигу Европы. Но пока что железнодорожники своей стабильностью всерьез дают надежду на евровесну.