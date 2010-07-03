Защита Николича. "Локомотив" не проиграл "Атлетико" впервые за 13 лет

Московский "Локомотив" в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов сыграл вничью с мадридским "Атлетико". Встреча завершилась со счетом 1:1. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, почему железнодорожники переиграли испанцев, даже несмотря на счет.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

"Локомотив" продолжает удивлять. Насколько плохо железнодорожники играют в Российской Премьер-лиге, настолько же хорошо – в Лиге чемпионов. Оно и понятно: команда Марко Николича совершенно очевидно делает ставку на как можно более успешное выступление в еврокубках. Похожая история была и при Юрии Семине в прошлом сезоне. Но тогда красно-зеленые в погоне за двумя зайцами упустили обоих. Сейчас же "Локомотив" невероятно собран и выдает один достойный матч за другим. Сначала выездная ничья с "Зальцбургом", затем неожиданно обидный (ведь могли и победить) проигрыш "Баварии", и теперь – очередное очко в поединке с "Атлетико". Конечно, считать это полноценным успехом вряд ли стоит. Но и не отметить игру "Локо" тоже нельзя. С нынешним составом Николич и правда выжимает максимум, показывая при этом не столько красивый футбол, сколько результат.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

"Атлетико" изначально виделся едва ли не сложнейшим соперником в группе. До нынешнего розыгрыша "Локомотив" встречался с "матрасниками" пять раз: трижды в Кубке УЕФА/Лиге Европы и дважды – в Лиге чемпионов. И лишь в дебютной встрече команд в 2007 году была зафиксирована ничья – 3:3. Все остальные матчи "Локо" проиграл с общим счетом 1:12. Поэтому перед домашним поединком с "Атлетико" Марко Николич предупредил: игра будет напоминать скорее шахматы, нежели футбол. "Бавария" позволяла создавать моменты, но "Атлетико" куда более коварен. Такую команду можно одолеть только сыграв умнее ее. И у "Локомотива" это получилось. Главный тренер железнодорожников перестроил схему под 4-4-2 – именно в таком формате неизменно играют мадридцы. Помимо этого Николич выбрал грамотную тактику и очень умело сыграл на слабостях команды Диего Симеоне.

"Локомотив" логично сделал ставку на игру вторым номером и максимально качественные контратаки. Одна из таких могла закончиться голом на 12-й минуте, но пас Федора Смолова прошел мимо забегавшего в штрафную Антона Миранчука. Железнодорожники неплохо контролировали игру. Тем не менее первый гол все же забили гости. На 18-й минуте Эктор Эррера сделал длинный заброс, Хосе Хименес переправил мяч головой в ближний угол – Гилерме не спас. Однако "Локо" достаточно быстро отыгрался. На 22-й минуте Федор Смолов при подаче угодил мячом в руку Эррере. Главный арбитр после просмотра видеоповтора назначил одиннадцатиметровый удар, который реализовал Миранчук. Пропустив гол, "Атлетико" стал еще больше душить "Локо". До конца тайма "матрасники" могли забивать минимум дважды. Но в первый раз спасла перекладина, а во второй – Луис Суарес забрался в офсайд.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

После перерыва команда Диего Симеоне продолжила гнуть свою линию. Почти сразу "Атлетико" едва снова не вышел вперед. Жоао Феликс навесил на дальнюю штангу, передачу замкнул Суарес, но мяч угодил точно в Гилерме. Немного позднее вратарь "Локо" уже вполне осознанно спас свою команду, несколько раз красиво отразив удары Феликса. На 66-й минуте гости все же забили еще – Суарес отправил мяч в сетку после попадания в крестовину от Коке. Однако боковой арбитр зафиксировал офсайд. "Локомотив" выдержал этот прессинг и в конце концов сам получил шанс забить еще. Сначала дальний удар нанес Гжегож Крыховяк. А на 73-й минуте у болельщиков "Локомотива" явно случилось дежавю: на левом фланге к воротам на всех парах несся Зе Луиш, справа бежал Рифат Жемалетдинов. Видимо, вспомнив игру с "Баварией", кабо-вердианский нападающий на этот раз вместо удара отдал пас. И вновь решение Зе Луиша оказалось неверным – передачу перехватил защитник "Атлетико".

Концовка ожидаемо вышла валидольной, но "Локомотив" выстоял и не проиграл мадридской команде – впервые с 2007 года. А Марко Николич, пусть и добился ничьей, но фактически победил в шахматной партии Диего Симеоне. Ведь "Локомотив", имея объективно более слабый состав, сумел разоружить "Атлетико" и не позволил добиться комфортного для мадридцев результата. Насколько это поможет самим железнодорожникам в битве за евровесну, говорить по-прежнему рано. Впереди у "Локо" две игры на выезде – против "Атлетико" и "Баварии". А между ними – последняя домашняя встреча с "Зальцбургом". Рассчитывать все еще стоит главным образом на третье место и попадание в Лигу Европы. Но пока что железнодорожники своей стабильностью всерьез дают надежду на евровесну.