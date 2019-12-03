ЦСКА на своем поле проиграл "Арсеналу". Армейцам нужен отдых – и поскорее

2 декабря московский ЦСКА у себя дома с минимальным счетом уступил тульскому "Арсеналу". Единственный гол забил Даниил Лесовой. Спортивный обозреватель "Москвы 24" Тимур Фехретдинов – о том, как команда Виктора Ганчаренко медленно, но верно превращается в ходячих мертвецов.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

На прошлой неделе ЦСКА отмучился: армейцы официально вылетели из Лиги Европы, потеряв даже теоретические шансы на проход в следующую стадию турнира. Казалось, что теперь-то красно-синие могут выдохнуть. Ведь можно со спокойной душой сосредоточиться на чемпионате России, где еще есть возможность навязать борьбу за медали. Да, придется напоследок съездить в Барселону – уже в качестве туристов –, но туда можно отправить играть молодняк, пусть они и побегают. Хотя подождите-ка…

Ах да, точно. Нынешний состав ЦСКА – это и есть молодняк, который год назад вынужден был отдуваться и в Лиге чемпионов, а затем и в Лиге Европы, попутно пытаясь решать проблемы в чемпионате России. И если в прошлом сезоне эта история с грехом пополам прокатила, то в этом году везение новичков дало жесткий откат. Конечно, можно и дальше искать маразматические способы вроде выхода 17-летнего Вадима Карпова в основе в пару к 20-летнему Игорю Дивееву. Такими темпами, Хердура Магнуссона скоро вытеснит кто-нибудь из ЦСКА U-15.

А если серьезно, то армейцы, обычно чуткие в вопросах селекции и построения состава, в этот раз очень сильно прогорели. Когда из команды ушли почти все ветераны, ЦСКА смог это пережить. Красно-синие набрали молодых и талантливых футболистов, которые должны были стать будущим армейского клуба. Но самое страшное произошло не из-за массовых перестановок, а из-за стагнации. Именно отсутствие летних трансферов и убило ЦСКА.

Армейцам нужны были опытные игроки, способные помочь развитию молодежи. К сожалению, Кирилл Набабкин и Георгий Щенников вряд ли подходили на роль полевых лидеров, Алан Дзагоев только недавно (и то не наверняка) оправился от затяжных травм, а зона ответственности Игоря Акинфеева всегда ограничивалась линией штрафной. В таких условиях немудрено, что главной проблемой ЦСКА после трети сезона стал катастрофический дефицит силы духа и воли к победе у всей команды. Иногда на второй тайм армейцы выходили в таком квелом состоянии, будто их подменили.

То же самое произошло и в игре с тульским "Арсеналом". До перерыва ЦСКА был неплох и создал кучу опасных моментов. Самый опасный из них случился на 26-й минуте, когда Никола Влашич замыкал шикарную комбинацию и угодил в штангу. Но голов армейцы так и не забили. А во втором тайме хозяева сразу же отдали инициативу тулякам. И уже на 52-й минуте "Арсенал" забил, эталонно выйдя из контратаки. Горан Чаушич поборолся за мяч, отдал пас Игорю Горбатенко, а тот в касание вырезал передачу на Евгения Луценко. Форвард "Арсенала" опередил двух центральных защитников ЦСКА (привет, Карпов и Дивеев) и покатил под удар Даниилу Лесовому. 21-летний нападающий в свою очередь спокойно переиграл Игоря Акинфеева.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

После этого гола матч можно было заканчивать. Армейцы до конца так и не создали ничего вразумительного, чтобы свести поединок хотя бы к ничьей. В большинстве случаев игрокам красно-синих перекрывал воздух "Арсенал", в остальных ситуациях они перекрывали воздух сами себе: где-то не хватало точного удара, где-то – точного паса. Так и доиграли до конца матча с нулем на табло и таким же количеством очков в активе. По итогу красно-синие хоть по-прежнему и идут в пятерке лидеров, но имеют все шансы из этой пятерки вылететь.

Футболисты ЦСКА все больше напоминают ходячих мертвецов, нежели претендентов на медали чемпионата. И с этим нужно что-то делать. Армейцам позарез необходим зимний перерыв: передохнуть, перетерпеть, поработать на трансферном рынке и вернуться с четким планом на оставшуюся часть сезона. Благо остался всего один матч, пусть выездной и против "Краснодара". "Быки" сейчас тоже не в лучшей форме, так что красно-синим важно сделать последний рывок. И на отдых – приходить в себя и думать над будущим.