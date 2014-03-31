Театральные гастроли: труппа Льва Додина и Национальный театр Латвии

Спектакль "Макбет. Кино". Фото: lensov-theatre.spb.ru

M24.ru запускает новую театральную рубрику. Каждую неделю мы будем публиковать подборку самых интересных спектаклей, которые на московских площадках представляют гастролирующие театры.

В начале апреля свои работы зрителям покажут питерские труппы театра Европы Европы Льва Додина, театра имени Ленсовета, Национального театра Латвии и пермского "Театра-Театра".

"Макбет. Кино". Театр имени Ленсовета

Автор спектакля режиссер Юрий Бутусов интерпретирует Шекспира на новый лад. Спектакль современный, пластичный и масштабный (играют более пяти часов с тремя антрактами). Основной акцент сделан на роль леди Макбет, которую исполняет Лаура Пицхелаури.

Балетмейстер Николай Реутов обеспечил спектаклю выразительность, задав вектор движений для более чем 20 артистов на сцене. Спектакль покажут в Москве в рамках премии "Золотая Маска".

Когда: 3 и 4 апреля, 18.00

Где: театр имени Пушкина

Спектакль "Враг народа". Фото: mdt-dodin.ru

"Враг народа". МДТ – Театр Европы Льва Додина

Режиссер, педагог и театральный деятель Лев Додин снова с визитом в Москве. В рамках "Золотой Маски" он представит несколько спектаклей, в числе которых – инсценировка пьесы норвежца Генрика Ибсена. "Враг народа" - спектакль-посвящение Константину Станиславскому (постановку приурочили к 150-летию великого театрального мастера). По сюжету на сцене бушуют страсти: герои рассуждают о социальных бедствиях, политике, экологии и человеческом долге.

Кстати, сам Станиславский пьесу Ибсена ставил в 1900-х годах на сцене Московского художественного театра.

Когда: 8 и 11 апреля, 19.00

Где: Малый театр

Спектакль "Войцек". Фото: gogolcenter.com

"Войцек". Национальный театр Латвии

В основу спектакля легла одна из самых загадочных пьес в истории мировой драматургии Георга Бюхнера. Написанная в XIX веке, она приобретает новое звучание в реалиях сегодняшнего дня. Текст Бюхнера содержит недвусмысленный намек на экспрессионизм и театр абсурда.

Войцеком зовут солдата, который по воле режиссера Кирилла Серебренникова (именно он поставил спектакль в латвийском театре) становится героем нашего времени. Серебренников делегирует Войцека в галерею современного искусства, где молодой человек выполняет обязанности чернорабочего. Это история о "маленьком человеке", душевном кризисе, людской жестокости и боли.

За спектакль Кирилл Серебренников был награжден главной латвийской театральной премией "Ночь лицедея".

Когда: 3 и 4 апреля, 20.30

Где: Гоголь-центр

Спектакль "Географ глобус пропил". Фото: teatr-teatr.com

"Географ глобус пропил". "Пермский академический Театр-Театр"

Спектакль поставлен по одноименному произведению Алексея Иванова, который обнажил переживания учителя-неудачника, понукающего школьников грызть гранит науки в провинциальном городке. Роман о приключениях географа с недавнего времени известен всей стране благодаря фильму, победившему на "Кинотавре". Но спектакль "Театр-Театра" появился задолго до кинопремьеры. Сейчас он претендует на три "Золотые маски" за лучшую работу режиссера, а также за главную и второстепенную мужские роли.

Спектакль ближе к роману, чем к фильму. Географ на сцене еще не переживает кризис среднего возраста.

По сюжету персонаж Иванова пришел в школу практически с улицы. Профессия учителя ему в тягость, но финансовая недостаточность толкает к доске, к указке и глобусу. Географ воюет со школьными хулиганами, ведет класс в поход и разрывается между любовью к бутылке и старшекласснице Маше.

Когда: 2 апреля

Где: РАМТ

Спектакль "14 красных избушек". Фото: goldenmask.ru

"14 красных избушек". Воронежский Камерный театр

Трагикомедию по произведению Андрея Платнова представит москвичам режиссер воронежского Камерного театра Михаил Бычков. Он же придумал для артистов костюмы: майки-алкоголички, медицинские халаты и черные хламиды.

Режиссер задался целью проследить "особый путь России". Зрители увидят этот путь глазами Платонова и самого Бычкова.

Когда: 7 апреля, 16.00; 8 апреля, 19.00

Где: театр имени Моссовета