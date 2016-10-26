"Москва онлайн" покажет спектакль именитых режиссеров

Казимир Малевич. Черный супрематический квадрат. 1915

В технопарке "Сколково" в рамках культурной программы форума "Открытые инновации"​ пройдет "Малевич Фест". Цель мероприятия – показать, как взаимодействуют друг с другом технологии, экономика, общество и культура. Гостей ждут выставки и дискуссии.

В первый же день будет показан трехчастный документальный спектакль. Истории резидентов "Сколково", которые призваны изменить мир и чьи открытия произошли или вот-вот произойдут. Постановка подготовлена при поддержке лаборатории "Манифест. Театральный эксперимент".

Автор текстов – драматург, лауреат премии "Дебют" и постоянный автор "Гоголь-центра" Валерий Печейкин. Зрители услышат фрагменты биографий бизнесменов-инноваторов в постановке режиссеров Талгата Баталова, Жени Беркович и Юрия Муравицкого.

Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн 26 октября в 17:30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

