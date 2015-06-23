Шекспиру и не снилось: цирковая версия "Ромео и Джульетты" в ТЦ "На Страстном"

Фото: ТАСС/Сергей Карпов
26 июня в Театральном центре СТД РФ "На Страстном" состоится экстремальное цирковое представление "R&J", подготовленное актерами IX Международной летней театральной школы СТД РФ. Режиссер-постановщик – Анна Иванова-Брашинская.
Молодые артисты из России и стран СНГ представят на суд московской публики спектакль, сотканный из сцен самой известной и печальной пьесы на свете – "Ромео и Джульетта". 14 человек при помощи пластичных движений и предметов, для театра не предназначенных, расскажут о любви и покажут, как измерить ее силу.
Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн в 19.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
- Когда смотреть: 26 июня в 19.00
- Что: экстремальное представление
- Кто: Лиана Аветисян, Анна Асташкина, Алексей Егоршин
- Кому смотреть: любителям необычных театральных представлений
