23 июня 2015, 14:59

Культура

Шекспиру и не снилось: цирковая версия "Ромео и Джульетты" в ТЦ "На Страстном"

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

26 июня в Театральном центре СТД РФ "На Страстном" состоится экстремальное цирковое представление "R&J", подготовленное актерами IX Международной летней театральной школы СТД РФ. Режиссер-постановщик – Анна Иванова-Брашинская.

Молодые артисты из России и стран СНГ представят на суд московской публики спектакль, сотканный из сцен самой известной и печальной пьесы на свете – "Ромео и Джульетта". 14 человек при помощи пластичных движений и предметов, для театра не предназначенных, расскажут о любви и покажут, как измерить ее силу.

Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн в 19.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 26 июня в 19.00
  • Что: экстремальное представление
  • Кто: Лиана Аветисян, Анна Асташкина, Алексей Егоршин
  • Кому смотреть: любителям необычных театральных представлений

Сюжеты: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро , Москва онлайн
спектакли Уильям Шекспир Театральный центр На Страстном прямые трансляции Москва онлайн СТД РФ IX Международная летняя театральная школа СТД РФ Ромео и Джульетта

