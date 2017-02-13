"Москва онлайн" покажет, как театральные актеры поют песни Юрия Шатунова о любви

В день всех влюбленных, 14 февраля, на дизайн-заводе Flacon пройдет романтическое свидание актеров со зрителями – "Библиотечник". Собравшиеся будут рассказывать романтичные истории из жизни, петь песни Юрия Шатунова и Андрея Губина, читать любовную лирику Александра Пушкина, Агнии Барто, Льва Толстого, Бориса Пастернака, а также собственные сочинения.
В числе участников:
- актеры театра Школа драматического искусства Михаил Уманец, Дмитрий Репин, Регина Хакимова, Алина Ходжеванова, Максим Маминов;
- актер театра Вахтангова Максим Мальцев;
- певица Екатерина Гришаева;
- музыкант Виталий Дъяченко.
Смотрите прямую трансляцию читки на портале "Москва онлайн" 14 февраля в 20:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.