06 мая 2013, 12:31

Культура

В столичном театре поставят песочное шоу по сказке "Маленький принц"

Фото: musicofsand.ru

10 мая в театре "Дом Высоцкого на Таганке" состоится премьера красочного песочного шоу "Маленький принц". Музыкально-визуальный спектакль поставлен по одноименной сказке Антуана де Сент-Экзюпери.

"Маленький принц" проекта "Музыка песка" посвящен вечным ценностям – любви и познанию себя. Искренние человеческие чувства, живая фортепианная музыка, мастерство sand-art художника и сила слова как нельзя лучше расскажут сказку всех времен и народов.

В постановке примут участие актер Александр Мицкевич, sand-art художник Марина Соснина, композитор и пианист Арсений Трофим.

Раньше песочное шоу "Музыка песка" можно было увидеть лишь на фестивалях, крупных концертных площадках и мероприятиях государственного уровня.

"Музыка песка" – профессиональное российское песочное шоу, в котором работают лучшие sand-art художники Москвы и Санкт-Петербурга с многолетним опытом.

Начало спектакля – в 19:00.

