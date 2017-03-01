"Москва онлайн" покажет мультимедийное шоу в честь 200-летия Манежа

В 2017 году Центральному выставочному центру "Манеж" исполняется 200 лет. За эти годы здание успело послужить площадкой для конных выездок царских полков и местом проведения массовых культурных мероприятий. В честь юбилея, 7 марта, посетителей ждет мультимедийное шоу. Индустриальные роботы Фанук проведут зрителей по эпохам.

Зрителей ждет художественная проекция, посвященная главным событиям в истории Манежа и Москвы. Свою интерпретацию подготовил молодой художник Василий Бычков. Его полотна, написанные в разных стилях, оживут благодаря мастерству медиа-художников. Зрелище будет дополнено звуковыми эффектами от музыканта Василия Сумина. Также посетители услышат хоровые песни XIX-XX веков в исполнении хора Florium и камерные композиции от бэнда "Артнови". Изюминкой вечера станет кинетический свет. Световые трубки, прикрепленные к подвижным тросам, могут менять цвет и принимать различные формы – от птицы до звезд.

Смотрите прямую трансляцию на портале "Москва онлайн" 8 марта в 19:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

