Мистер Икс исполнит свою знаменитую арию в ГУМе

Фото предоставлено Информационным партнерством Бедуш & Маренникова

Яркий цирковой парад-алле, посвященный премьере мюзикла "Принцесса цирка", пройдет 29 сентября в ГУМе. Артисты покажут несколько номеров из спектакля. Об этом сообщают организаторы выступления.

Посетители ГУМа смогут увидеть исполнителей всех главных партий – это Максим Заусалин и Евгений Шириков (Мистер Икс), Юлия Вострилова (Теодора), Дмитрий Федотов (Тони), Елизавета Пащенко (Мари). Также в мероприятии примут участие генеральный продюсер Театра мюзикла Давид Смелянский и режиссер спектакля Себастьян Солдевилья.

Премьера "Принцессы цирка" состоится 12 октября в Театре мюзикла в Филях. "Мы сломаем существующие стереотипы и превратим оперетту в спектакль – синтез сразу нескольких жанров: оперетты, мюзикла, танца и современного циркового направления nouveau cirque", – обещают создатели спектакля.