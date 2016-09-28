Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 сентября 2016, 17:24

Культура

Мистер Икс исполнит свою знаменитую арию в ГУМе

Фото предоставлено Информационным партнерством Бедуш & Маренникова

Яркий цирковой парад-алле, посвященный премьере мюзикла "Принцесса цирка", пройдет 29 сентября в ГУМе. Артисты покажут несколько номеров из спектакля. Об этом сообщают организаторы выступления.

Посетители ГУМа смогут увидеть исполнителей всех главных партий – это Максим Заусалин и Евгений Шириков (Мистер Икс), Юлия Вострилова (Теодора), Дмитрий Федотов (Тони), Елизавета Пащенко (Мари). Также в мероприятии примут участие генеральный продюсер Театра мюзикла Давид Смелянский и режиссер спектакля Себастьян Солдевилья.

Премьера "Принцессы цирка" состоится 12 октября в Театре мюзикла в Филях. "Мы сломаем существующие стереотипы и превратим оперетту в спектакль – синтез сразу нескольких жанров: оперетты, мюзикла, танца и современного циркового направления nouveau cirque", – обещают создатели спектакля.

Дата: 29 сентября

Место: ГУМ

Время: 11:00

спектакль ГУМ премьеры премьера мюзикл Театр мюзикла

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика