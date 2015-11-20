При штурме отеля в Мали освободили 80 заложников

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Спецназ освободил 80 заложников при штурме отеля в Мали, сообщает ТАСС.

Всего боевики захватили 170 человек – 140 постояльцев отеля Radisson в Бамако и 30 служащих, среди заложников есть сотрудники авиакомпании Air France. Жертвами нападения стали три человека – один француз и два малийца.

Власти Франции решили закрыть французские институт и школу в столице городе из-за нападения террористов, а также направить туда 40 бойцов подразделения спецназначения жандармерии. Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта прервал визит в Республику Чад и вернулся на родину в связи с нападением.

Напомним, около 12:00 десять вооруженных боевиков захватили 170 заложников в отеле в столице Мали Бамако.

Нападение произошло в отеле Radisson Hotel Bamako. Боевики проникли на территорию отеля в автомобиле с дипломатическими номерами. Еще до начала штурма террористы отпустили тех, кто смог прочитать отрывки из Корана.

В МИДе заявили, что россиян среди постояльцев отеля нет, информацию подтвердило Федеральное агентство по туризму.

Это второй крупный теракт за неделю: вечером 13 ноября в Париже произошли три взрыва в районе стадиона "Стад де Франс", где в этот момент играли сборные Франции и Германии. В 11 округе французской столицы в одно из ресторанов была открыта стрельба.

Кроме того, в концертном зале "Батаклан", где проходил концерт калифорнийской рок-группы Eagles of Death Metal, в заложники были захвачены от 60 до 100 человек.